Комитет Госдумы одобрил законопроект свердловских депутатов о штрафах за парковку на газоне

Публикации за 10.02.17

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который вводит штрафы за парковку на газонах. Документ был внесен заксобранием Свердловской области еще летом прошлого года.

Как передает корреспондент NDNews.ru, депутаты предложили установить штрафы от 1 до 5 тысяч рублей за проезд или стоянку транспортных средств на газонах. При этом полномочия по составлению протоколов о нарушении предлагается возложить на участковых полиции и сотрудников органов МСУ.

В то же время, парламентарии обратили внимание на различное толкование, к какой именно сфере правового регулирования относятся данные правонарушения. Если газон примыкает непосредственно к проезжей части и отвечает требованиям, предъявляемым к обочине, то он является элементом дороги и на него распространяются правила дорожного движения. В этом случае возбуждать и рассматривать дела об административном правонарушении должны сотрудники Госавтоинспекции. Если газон примыкает к тротуару, то элементом дороги он не является и сотрудники ГИБДД не уполномочены заниматься такими правонарушениями. Члены комитета ГД пришли к выводу, что законопроект требует дополнительного обсуждения и доработки ко второму чтению.

Добавим, что ранее такие штрафы для автомобилистов пыталась узаконить мэрия Екатеринбурга. Административное наказание за парковку на газоне было прописано в муниципальных правилах благоустройства. Но в конце 2016 года Свердловский областной суд признал эту практику незаконной до тех пор, пока соответствующие нормы не появятся в федеральном законодательстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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