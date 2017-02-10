«Берут по пятницам баллончики и едут трешевать», – откровения уволенной сотрудницы «Домашних денег» (ВИДЕО)

Публикации за 10.02.17

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В Асбесте разгорается криминальный скандал вокруг известной микрофинансовой организации. Сотрудница «Домашних денег» Ирина Филиппова уволилась, имея непогашенный кредит. После угроз от коллег и прилетевшего в окно кирпича бывшая работница МФО на камеру рассказала, как в компании «работают» с должниками.

По словам женщины, она устроилась в асбестовский офис два с лишним года назад. Сначала простым менеджером, затем ее повысили до бизнес-менеджера, руководителя среднего звена. В подразделении был свой «экономический безопасник», формально ответственный за работу с должниками. Но фактически кроме него взысканием долгов занимались еще и люди, оформлявшие кредиты. Как рассказала «Народному телевидению Асбеста» Ирина Филиппова, менеджеры должны звонить, ездить к своим подопечным, а если это не помогает, воздействовать и более радикальными методами.

«Мне до сих пор звонят девочки, рассказывают, как они взяли краску и пятничным вечером поехали трешевать. Писать на стенах. У домофонов заранее перерезают провода, и вечером в подъезд проход свободен», – пересказала Ирина недавний разговор с бывшей коллегой. Кроме надписей, в арсенале «эффективных менеджеров» битье окон, расклейка листовок, угрозы. Самой Ирине, по ее словам, в подъезде рисовать не приходилось, лишь на доме. Еще листовки клеить на подъезд. По другому в МФО никак – если долг не взыскан, «безопасник» выколачивает деньги из сотрудника, выдавшего кредит.

Перейти в оппозицию к руководству женщина решила после того, как в Асбесте был назначен новый куратор по экономической безопасности – Дмитрий Кочнев. Местный житель, со слов Ирины Филипповой, находится в статусе условно-досрочно освобожденного, в машине всегда возит оружие, с должниками общается «по понятиям», и делает самую черную работу: «Мы выехали с ним в первый день, и на два из трех адресов была вызвана полиция. Он неадекватно общается. И я написала заявление об уходе».

После увольнения Ирина осталась должна по кредиту, взятому в тех же «Домашних деньгах», 25 000 рублей. Вернуть деньги, будучи безработной, она пока не может. Бывший начальник угрожал Ирине разбить окно и сжечь машину, она написала заявление в полицию. И 8 февраля неизвестные все-таки разбили окно в ее жилище. Теперь женщина намерена бороться с методами своих бывших коллег с помощью средств массовой информации. Она собирает группу из уволенных менеджеров «Домашних денег», чтобы обобщить как можно больше фактов «работы с должниками» в одно дело.

Асбест, служба информации РИА «Новый День»

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