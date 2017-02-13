Асбестовская полиция начала проверку откровений бывшей сотрудницы «Домашних денег» (ВИДЕО)

Публикации за 13.02.17

После выхода материала NDNews.ru, в котором уволенная бизнес-менеджер МФО рассказала о незаконных методах давления на должников, полиция МУ МВД Асбеста заявила о том, что рассказ женщины тщательно проверяется. Кроме того, показания Ирины Филипповой заинтересовали еще и региональное управление СК – здесь расследуют несколько дел, в которых фигурируют работники «Домашних денег».

Как сообщили нашему агентству в СК РФ по Свердловской области, изложенные жительницей Асбеста факты могут иметь отношение к нескольким делам о самоуправстве. Более того, есть вероятность, что после полицейской проверки по заявлению Филипповой будет заведено большое дело, в которое войдут заявления других экс-сотрудниц микрофинансовой организации из Белоярского и Заречного.

Напомним, уволенная сотрудница «Домашних денег» рассказала на видеокамеру о корпоративной стратегии «экономической безопасности», в которую входит расписывание подъездов на стенах, запугивание и битье окон. По словам Ирины Филипповой, ей также угрожал бывший коллега, Дмитрий Кочнев, он требовал погасить долг по кредиту в 25 000 рублей.

Главный «безопасник» асбестовского офиса находится в статусе условно-досрочно освобожденного. По некоторым данным, осужден он был по громкому делу о разбойном нападении на коммерческое предприятие ООО «Техподшипник» в декабре 2005 года. Как сообщается на сайте прокуратуры Свердловской области, злоумышленники, облаченные в камуфляжные костюмы, балаклавы и вооруженные макетами автоматов, ворвались на территорию базы. Девятерых работников предприятия заперли в помещении. Затем нападавшие погрузили в контейнеры подшипники на общую сумму свыше 3 млн 300 тыс. рублей и увезли их в Асбест.

С учетом уголовного прошлого Кочнева Ирина Филиппова приняла его угрозы всерьез, и еще в январе этого года заявила на мужчину в полицию. Тогда проверка не выявила состава преступления. Новая проверка началось после того, как в квартире Филипповой было выбито окно, а ее откровения опубликовали несколько СМИ.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=GSdqJbfcGnA&rel=0">Video</a> Рассказ уволенной

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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