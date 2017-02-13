NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 13.02.17

Асбестовская полиция начала проверку откровений бывшей сотрудницы «Домашних денег» (ВИДЕО)

Асбестовская полиция начала проверку откровений бывшей сотрудницы «Домашних денег» (ВИДЕО)

После выхода материала NDNews.ru, в котором уволенная бизнес-менеджер МФО рассказала о незаконных методах давления на должников, полиция МУ МВД Асбеста заявила о том, что рассказ женщины тщательно проверяется. Кроме того, показания Ирины Филипповой заинтересовали еще и региональное управление СК – здесь расследуют несколько дел, в которых фигурируют работники «Домашних денег».

Как сообщили нашему агентству в СК РФ по Свердловской области, изложенные жительницей Асбеста факты могут иметь отношение к нескольким делам о самоуправстве. Более того, есть вероятность, что после полицейской проверки по заявлению Филипповой будет заведено большое дело, в которое войдут заявления других экс-сотрудниц микрофинансовой организации из Белоярского и Заречного.

Напомним, уволенная сотрудница «Домашних денег» о корпоративной стратегии «экономической безопасности», в которую входит расписывание подъездов на стенах, запугивание и битье окон. По словам Ирины Филипповой, ей также угрожал бывший коллега, Дмитрий Кочнев, он требовал погасить долг по кредиту в 25 000 рублей.

Главный «безопасник» асбестовского офиса находится в статусе условно-досрочно освобожденного. По некоторым данным, осужден он был по громкому делу о разбойном нападении на коммерческое предприятие ООО «Техподшипник» в декабре 2005 года. Как сообщается на сайте прокуратуры Свердловской области, злоумышленники, облаченные в камуфляжные костюмы, балаклавы и вооруженные макетами автоматов, ворвались на территорию базы. Девятерых работников предприятия заперли в помещении. Затем нападавшие погрузили в контейнеры подшипники на общую сумму свыше 3 млн 300 тыс. рублей и увезли их в Асбест.

С учетом уголовного прошлого Кочнева Ирина Филиппова приняла его угрозы всерьез, и еще в январе этого года заявила на мужчину в полицию. Тогда проверка не выявила состава преступления. Новая проверка началось после того, как в квартире Филипповой было выбито окно, а ее откровения опубликовали несколько СМИ.

Рассказ уволенной

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.02.17

Коммунальный ликбез. Как не дать «управляшке» нажиться на «общедомовке». / СК взялся за историю детдомовца, установившего палатку у мэрии Невьянска. / Уральские дети смогут летать во Владивосток по льготным ценам.

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter