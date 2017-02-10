Печальная статистика: Свердловская область продолжает вымирать

Публикации за 10.02.17

Свердловскстат подвел итоги прироста населения за прошлый год. Итог неутешительный: количество родившихся больше числа умерших. Уральцы стали чаще умирать от рака, но есть и хорошие новости – алкоголь причиной смерти становится реже.

Согласно данным областного органа статистики, за весь прошлый год в Свердловской области родилось 59881 детей, зарегистрировано умерших 60640. Причем из них 349 – это малыши, скончавшиеся на первом году жизни. По итогам 2015 картина была иная – на свет появилось на 2300 младенцев больше, а погибло в возрасте до года 340 детей. Соотношение количества браков и разводов говорит также не в пользу ушедшего года: новых семей было зарегистрировано на 5130 меньше, в то время как разводов стало больше почти на полторы сотни.

Свердловскстат также подсчитал, от чего чаще всего умирают на Урале. Самая распространенная причина – болезни системы кровообращения, по этой причине скончалось более 29 тысяч человек. От новообразований умерло более 9,5 тысяч человек, это на 0,8 % больше прошлого года. Чаще стали умирать и от болезней органов пищеварения и от инфекционных и паразитарных болезней. Зато снизилась смертность из-за случайных отравлений алкоголем (78,7 % от уровня 2015 года), самоубийств (77,3%), убийств (85,6 %) и от транспортных травм (93,9 %).

Добавим, в своей программной статье «Переломный момент» губернатор Евгений Куйвашев заявил о планах по снижению смертности в регионе к 2030 году. «Мы планируем, что численность населения региона вырастет на 3,4 процента и составит около 4,5 миллиона человек. Благодаря тому, что все жители Свердловской области будут иметь полноценный и своевременный доступ к стационарной, амбулаторно-клинической и скорой помощи, на треть уменьшится детская и материнская смертность, увеличится продолжительность жизни с 69,8 года до 77,5 лет (+11 процентов к уровню 2015 года)», – описал глава региона, обозначив это «прорывным ориентиром». К концу прошлого года областные власти все еще были уверены, что с рождаемостью в регионе все хорошо. «Мы ожидаем по итогам 2016 года, что естественный прирост населения сохранится. Среднегодовое значение численности постоянного населения составит 4 миллиона 331 тысячу человек, что превысит уровень предыдущего года на 2 тысячи 200 человек», – комментировал в ноябре 2016 глава минэкономики области Дмитрий Ноженко. При этом реальный прирост населения за последние годы в регионе отмечался только в 2015 году, и, как оказалось, за счет Екатеринбурга – беби-бум в столице Среднего Урала вывел общий показатель по области в плюс, тогда как на периферии показатели смертности оставались выше рождаемости.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.02.17

«Берут по пятницам баллончики и едут трешевать», – откровения уволенной сотрудницы «Домашних денег» (ВИДЕО). / На улице Умельцев пятый раз за сезон прорвало трубу (ФОТО). / В Екатеринбурге мужчина избил 25-летнюю девушку за курение на остановке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»