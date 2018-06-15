Половина метро или шесть Ельцин-центров: что можно купить на средства от повышения пенсионного возраста свердловчан

Предстоящее повышение пенсионного возраста гражданам России власти объясняют необходимостью повысить пенсии в будущем. Неоднократно разочарованные властями граждане сомневаются и подозревают, что сэкономленные средства правительство направит не совсем туда, куда обещает. Редакция РИА «Новый День» решила посчитать, сколько государство сможет сэкономить на повышении пенсионного возраста только жителям Свердловской области, и со стоимостью каких осязаемых объектов можно сравнить эти суммы.

По данным Свердловскстата, на 1 января 2017 года на территории региона проживало 4 млн 329 тысяч 430 человек. Из них 25,44%, или 1 млн 101 тысяча 492 человека – пенсионеры по возрасту (314 716 мужчин старше 60 лет и 786 776 женщин старше 55 лет). При этом их возрастная структура была следующей:

женщины: 55-59 лет – 180 731 чел, 60-64 года – 177 341 чел, 65-69 лет – 148 722 чел, 70 лет и старше – 279 982 человека;

мужчины: 60-64 года – 120 250 чел, 65-69 лет – 89 623 чел, 70 лет и старше – 104 843 человека.

Посчитаем, как изменилось бы число пенсионеров, если бы пенсионный возраст был увеличен до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин прямо сегодня. Для этого из списка женщин-пенсионерок полностью вычеркиваем возрастную группу 55-59 лет (180,7 тысяч), а из группы 60-64 года – примерно половину (177,3 тысячи делим на два). Получаем, что число женщин старше 63 лет в Свердловской области составляет около 517 тысяч человек. Из общего числа мужчин-пенсионеров полностью вычитаем возрастную группу от 60 до 64 лет (120 250 человек) и получаем около 194 тысяч. Таким образом, если бы закон вступил в силу сегодня и имел обратную силу, право на пенсию сохранили бы только 711 тысяч свердловчан, а 300 тысяч ее бы лишились. Добавим, что только в 2017 году в регионе скончались 3136 женщины в возрасте 55-63 лет и 3773 мужчины в возрасте 60-64 лет.

Теперь посчитаем, какую сумму можно сэкономить на сокращении числа пенсионеров на 300 тысяч человек. Средняя пенсия по Свердловской области по состоянию на 2017 год – 11 тысяч 400 рублей. Умножив эту сумму на число месяцев в году и на 300 тысяч человек, получаем более 41 млрд рублей. Если перевести эту сумму в понятные свердловчанам эквиваленты, то 41 млрд рублей – это стоимость строительства 13,6 конгресс-холлов (рядом с «Екатеринбург-Экспо»), или 5,86 Ельцин-центров, или возможность 5,5 раз подготовиться к проведению ЧМ-2018 в Екатеринбурге. Кроме того, на эти деньги можно было бы построить половину второй ветки екатеринбургского метро, или почти 20 раз завершить строительство Нижнетагильской детской многопрофильной больницы (как показывает практика, на эти цели деньги не находятся никогда).

Напомним, правительство РФ объявило параметры повышения пенсионного возраста. По словам главы кабмина Дмитрия Медведева, пенсионный возраст будет повышен до 63 лет для женщин и до 65 лет – для мужчин. Сейчас женщины уходят на пенсию в 55 лет, мужчины – в 60. Добавим, что согласно новому майскому указу Владимира Путина, средняя продолжительность жизни к 2024 году должна увеличиться до 78 лет. Губернатор Евгений Куйвашев планировал достичь почти таких же показателей гораздо позже – согласно его статье от января 2017 года «Переломный момент», к 2030 году средняя продолжительность жизни в регионе вырастет с 69,8 года до 77,5 лет. Сейчас она составляет около 71 года, причем женщины в среднем живут почти на 10 лет дольше мужчин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 15.06.18

Салах не вошел в основной состав сборной на игре с Уругваем. / Полицейские Екатеринбурга начали ежедневно регистрировать мигрантов. / Футбольные болельщики добрались до «Екатеринбург Арены» (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»