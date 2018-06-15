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Пятница, 15 июня 2018, 11:50 мск

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«Не достичь его, как горизонта»: Шнуров в стихах прокомментировал повышение пенсионного возраста

Фото: www.instagram.com/shnurovs/

Лидер «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил очередное стихотворение актуальной для россиян теме – повышению пенсионного возраста.

Самому Шнурову 45 лет, согласно предложенной правительством пенсионной реформе музыканту до пенсии работать еще 20 лет.

В новом произведении, опубликованном в Instagram, фронтмен «Ленинграда» сравнил пенсионный возраст с морковкой «перед осликом, что кружит у колодца». «Не достичь его, как горизонта. Ты к нему, а он совсем не ближе», – пишет поэт.

В продолжении Шнуров все же констатирует: «Жизнь прекрасна, хоть не умирай!», а также сетует на то, что: «Может есть, но я давно не видел. Не во сне, а наяву пенсионера».

Напомним, правительство РФ объявило параметры повышения пенсионного возраста. По словам главы кабмина Дмитрия Медведева, пенсионный возраст будет повышен до 63 лет для женщин и до 65 лет – для мужчин. Сейчас женщины уходят на пенсию в 55 лет, мужчины – в 60. Возраст выхода на заслуженный отдых будет повышаться поэтапно с 2019 года. Таким образом, пенсионный возраст достигнет 65 лет для мужчин в 2028 году, для женщин – 63 года к 2034 году.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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