В Кольцово ночью экстренно приземлился самолет – одному из пассажиров стало плохо

Публикации за 11.02.17

В Екатеринбурге ночью экстренно сел самолет компании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Хабаровск. Одному из пассажиров рейса потребовалась срочная медицинская помощь из-за резкого недомогания.

По данным пресс-службы Уральского МВД на транспорте, самолет приземлился в Кольцово в 3.05 по местному времени. Причиной экстренной посадки стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров. Как выяснилось позже, плохо стало 63-летнему мужчине. Его в состоянии клинической смерти увезли на реанимобиле. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, мужчина скончался по дороге в больницу.

Самолет после дозаправки в 4.00 вылетел к пункту назначения.

Екатеринбург, Служба информации «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.02.17

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