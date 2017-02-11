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Екатеринбург

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Публикации за 11.02.17

Силовики назвали возможную причину смерти пассажира «Аэрофлота» в Екатеринбурге

Силовики назвали возможную причину смерти пассажира «Аэрофлота» в Екатеринбурге

Уральское следственное управление на транспорте организовало проверку после смерти пассажира самолета, который совершил экстренную посадку сегодня ночью в аэропорту Кольцово. По предварительным данным, 63-летний мужчина страдал онкологическим заболеванием.

Напомним, самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в Хабаровск, приземлился в Екатеринбурге в 03:05 по местному времени. Борт запросил посадку в связи с плохим самочувствием одного из пассажиров. Когда самолет сел, в аэропорту уже ожидали медики. Мужчине сразу начали оказывать помощь, но по дороге в больницу №1 Екатеринбурга он скончался.

По данным управления, на борту самолета находилось 392 пассажира, 7 членов экипажа. После вынужденной посадки пострадавших не зафиксировано, повреждений воздушное судно не имело. Через час после инцидента самолет вылетел в Хабаровск.

Екатеринбург, служба информации «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.02.17

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