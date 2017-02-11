Антон Шипулин помирился с Мартеном Фуркадом

Публикации за 11.02.17

Конфликт между Антоном Шипулиным и Мартеном Фуркадом на Чемпионате мира по биатлону в Хохфильцине исчерпан – после спринтерской гонки спортсмены пожали друг другу руки.

В эфире «Матч-ТВ» Антон Шипулин рассказал, как прошло примирение со знаменитым французом: «Каждый для себя почерпнул что-то свое в этом конфликте. Общались на протяжении двух дней, поняли позиции друг друга. Не пришли к определенному компромиссу, но решили помириться, возобновить наши нормальные отношения. Мы приехали на чемпионат мира, где нужно соревноваться и не заниматься политикой».

Мартен Фуркад также прокомментировал рукопожатие с россиянином. «Антона я знаю уже десять лет, и то, что произошло на пьедестале два дня назад, не повлияет на наши хорошие отношения. Я продолжаю хорошо думать о нем и знаю, что он такого же мнения обо мне. Мы предпочтем забыть об этом, словно ничего и не было. На чай обычно приглашают британцы. Я жду, что русские пригласят меня выпить водки», – приводит слова Фуркада портал sports.ru.

Напомним, поводом для ссоры стал инцидент во время смешанной эстафеты с участием Александра Логинова и Мартена Фуркада. Кроме того, Шипулин был недоволен поведением соперника на финише. На церемонии награждения Логинов и Шипулин отказались пожать руку Фуркаду, после чего тот покинул пьедестал, но позже вернулся на место. Перепалка между спортсменами продолжилась во время пресс-конференции, где Шипулин упрекал Фуркада в негативном отношении к Логинову, отбывшему дисквалификацию за допинг. После скандала федерация биатлона Франции и союз биатлонистов России настаивали на том, чтобы спортсмены поговорили в спокойной обстановке и уладили конфликт.

Что касается результатов мужского спринта на Чемпионата мира, то сенсационную победу одержал немец Бенедикт Долль. Второе место занял норвежец Йоханес Бё, проигравший всего 0,7 секунды. Бронза досталась французу Мартену Фуркаду, несмотря на два промаха в гонке. Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, замкнувший первую десятку. Антон Шипулин допустил три промаха и занял 21 место. Антон Бабиков стал 49-м, Максим Цветков – 69-м.

Хохфильцен, Ангелина Сергеева

Хохфильцен. Другие новости 11.02.17

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