Из-за пожара в Доме печати отменяются мероприятия (ФОТО)

Публикации за 13.02.17

Из-за ночного пожара в клубе Дом печати в ближайшие дни отменяются все мероприятия. В частности, сегодня не будет фортепьянного вечера Эдварда Грига, а 14 и 15 февраля пришлось отменить романтические вечеринки в стиле мюзикла «La La Land». Возврат средств за резерв столов будет произведен в полном объеме, – уверили в администрации клуба.

Напомним, сообщение о пожаре в здании на Ленина, 49, где располагается клуб Дом печати и несколько ресторанов, поступило в 01:58. На место ЧП отправились 7 машин и 23 человека личного состава. В 02:26 огонь был локализован, в 03:15 было ликвидировано открытое горение. Полностью пожар потушили в 04:40.

Как уточнили в клубе Дом печати, пожар произошел в ресторане «Своя компания», но помещения лофта тоже пострадали.

«Мы тоже частично пострадали, но не пали духом, поэтому в течение пары дней сообщим вам о переносе ближайших мероприятий на новые даты/площадки», – сообщается в объявлении администрации клуба в группе «ВКонтакте». Сейчас в «Доме Печати» определяют ущерб, который был нанесен дорогостоящей технике во время проливки крыши пожарными расчетами. В беседе с NDNews.ru представители заведения выразили надежду, что «Дом Печати» откроется уже к концу недели.

Уже известно, что сегодня не состоится фортепианный вечер Эдварда Грига, где произведение норвежского композитора должен был исполнить Владислав Чепинога. Также отменены романтические вечеринки в честь Дня Святого Валентина: 14 и 15 февраля в Доме печати должны были пройти концерты в стиле «La La Land» с исполнением хитов из мюзикла. Вход на оба мероприятия был бесплатным, но посетители активно бронировали столики, чтобы отметить романтический праздник.

«Возврат средств за резерв столов будет произведен в полном объеме!», – пообещали в Доме печати. Что касается выходных, то пока не известно, будут ли отменены концерты или их перенесут в «ТелеКлуб» (у «Телеклуба» и Дома печтаи одни владельцы – прим. NDNews.ru). 17 февраля в клубе должен выступать Константин Никольский и Mike Spirit, 18 февраля – Maiden Obey.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Антон Гуськов

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