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Екатеринбург

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Публикации за 13.02.17

«Студия суши» заразила клиентов сальмонеллезом

«Студия суши» заразила клиентов сальмонеллезом

Роспотребнадзор выяснил причину, по которой клиенты «Студии суши» в начале февраля оказались в больнице. Всем был поставлен диагноз «сальмонеллез». Сальмонеллы заодно нашли у повара и в готовой продукции.

Напомним, за помощью медиков с 1 по 5 февраля обратились семь человек, заказавших обеды в «Студии суши» на улице Данилы Зверева, причем один из пострадавших – сотрудник службы доставки. Всех госпитализировали в ГКБ № 40.

«По результатам проведенных лабораторных исследований всем 7 заболевшим был поставлен диагноз «сальмонеллез». Также сальмонеллы были выделены у повара заведения общепита (без клинических проявлений) и в готовой продукции. Исходя из подтвержденных лабораторных данных, экспертами был определен путь передачи инфекции – пищевой, связанный с употреблением контаминированной персоналом кафе продукции», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе надзорного ведомства. Кроме того, в готовой продукции и смывах нашли бактерии группы кишечной палочки и КМАФАнМ. У одного сотрудника обнаружены возбудители шигеллеза и эшерихиоза.

В целом же сотрудники Роспотребнадзора по Свердловской области при проверке заведения нашли многочисленные нарушения санэпидзаконодательства. К примеру, готовая и сырая продукция в холодильнике хранятся по соседству, часть – вообще в коридоре, есть продукты без документации, без маркировки о времени изготовления. В кафе недостаточно помещений и оборудования для соблюдения технологических требований к приготовлению блюд, а само помещение нуждается в ремонте и генуборке. Организатором общественного питания в общей сложности нарушено более 20 пунктов санитарных правил и технических регламентов.

С 4 февраля кафе было временно закрыто, теперь же Роспотребнадзор передал в суд документы о более длительном запрете на работу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.02.17

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