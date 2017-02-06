«Студия суши» отравила шестерых клиентов и своего сотрудника

Публикации за 06.02.17

В Екатеринбурге очередной случай массового отравления роллами. Семь человек попали в больницу после еды от «Студии суши». Среди них – сотрудник службы доставки. Работу заведения приостановили.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, за помощью медиков с 1 по 5 февраля обратились семь человек, заказавших обеды в «Студии суши» на улице Данилы Зверева, причем один из пострадавших – сотрудник службы доставки. Детей среди заболевших нет. Все попали в МАУ «ГКБ № 40» с острой кишечной инфекцией. Санврачи отобрали пробы пищи, смывов, материалов от сотрудников и т.д. В адрес руководителя ООО «Фудтайм» выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Назначено проведение текущей и заключительной дезинфекции в помещениях студии суши; организовано медицинское наблюдение за контактными сотрудниками. С 4 февраля организации временно запрещено работать.

Случаи, когда клиенты служб доставки попадают в больницу, в Екатеринбурге нередки. Так, после массового отравления в «СушиWok» в их продукции нашли золотистый стафилококк. «Своя компания» «угощала» клиентов норовирусами и сальмонеллезом. «Студия суши» также не впервые травит клиентов, несколько лет назад работу кафе в Чкаловском районе приостанавливали на 40 дней после отравления троих человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.02.17

В Свердловской области на неделе похолодает до -35 градусов. / Андрей Альшевских попросит у Куйвашева разрешения стать губернатором. / УВП готовится отправить в отставку пятерых губернаторов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»