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Екатеринбург

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Публикации за 06.02.17

«Студия суши» отравила шестерых клиентов и своего сотрудника

«Студия суши» отравила шестерых клиентов и своего сотрудника

В Екатеринбурге очередной случай массового отравления роллами. Семь человек попали в больницу после еды от «Студии суши». Среди них – сотрудник службы доставки. Работу заведения приостановили.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, за помощью медиков с 1 по 5 февраля обратились семь человек, заказавших обеды в «Студии суши» на улице Данилы Зверева, причем один из пострадавших – сотрудник службы доставки. Детей среди заболевших нет. Все попали в МАУ «ГКБ № 40» с острой кишечной инфекцией. Санврачи отобрали пробы пищи, смывов, материалов от сотрудников и т.д. В адрес руководителя ООО «Фудтайм» выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Назначено проведение текущей и заключительной дезинфекции в помещениях студии суши; организовано медицинское наблюдение за контактными сотрудниками. С 4 февраля организации временно запрещено работать.

Случаи, когда клиенты служб доставки попадают в больницу, в Екатеринбурге нередки. Так, после массового отравления в «СушиWok» в их продукции нашли . «Своя компания» «угощала» клиентов . «Студия суши» также не впервые травит клиентов, несколько лет назад работу кафе в Чкаловском районе после отравления троих человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.02.17

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