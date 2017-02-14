Полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от застройщика-мошенника в ЖК «Западный»

Публикации за 14.02.17

Полицейские Екатеринбурга расследуют уголовное дело по факту мошенничества застройщика. Генподрядчик комплекса в Юго-Западном районе города собрал с пайщиков деньги на строительство, растратил их и оставил людей без жилья и без денег. Всех пострадавших просят обратиться в правоохранительные органы.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-группе УМВД по Екатеринбурге, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») расследуется в отношении местной строительной компании. Ее руководитель подозревается в нарушении взятых обязательств по возведению жилого комплекса, несоблюдении сроков сдачи объектов в эксплуатацию и нецелевом использовании привлеченных денежных средств, что повлекло за собой нарушение прав пайщиков.

Установлено, что компания выступила генподрядчиком при строительстве жилого комплекса в границах улиц Институтская – Барклая – Тимофеева-Ресовского – Серафимы Дерябиной, это квартал застройки ЖК «Западный». Компания приступила к работам в октябре 2013 года, но без причин подрядчик начал работы затягивать, в апреле 2015 года организация вообще прекратила деятельность, в мае директор ее ликвидировал.

«Руководитель данного ООО подозревается в том, что в период с 2014 по 2016 год в офисе организации на улице Амундсена заключил с гражданами договоры предварительной уступки права требования на ряд квартир общей стоимостью более 40 миллионов рублей. При этом, по версии следствия, он не намеревался выполнять свои обязательства по договору генерального подряда в полном объеме и не имел реальной возможности предоставить клиентам в собственность квартиры. Вырученные денежные средства в кассу компании он не оприходовал и жилье покупателям не передавал, что повлекло за собой нарушения законных прав и интересов граждан», – сообщают в полиции. После чего предполагаемый мошенник создал одноименную компанию и продолжил продавать квартиры от имени нового предприятия с тем же названием. Деньги так же были просто потрачены.

Сейчас полицейские разыскивают всех пострадавших. Полиция Екатеринбурга просит граждан, потерявших свои сбережения и не получивших паи в виде квартир по адресам Институтская – Барклая – Тимофеева-Ресовского – Серафимы Дерябиной, обратиться в полицию или связаться по телефонам: (343)294-14-91 (следственная часть), +7912-650-10-84 (уголовный розыск), 294-14-94 (дежурная часть).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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