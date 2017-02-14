«Управлять спецсчетом берутся люди без опыта и знаний», – заявили депутаты заксо / И решили навесить на них еще больше отчетности

Публикации за 14.02.17

Свердловское заксобрание большинством голосов приняло в первом чтении изменения в закон о капремонте многоквартирных домов. Теперь владельцы специальных домовых счетов по капремонту будут вести финансовую отчетность. За проголосовали 38 депутатов из 45.

Как заявил представлявший законопроект предкомитета по жилищной политике Валентин Лаппо, многие люди, которые берутся управлять спецсчетом, не обладают ни опытом, ни необходимыми знаниями, в результате деньги уходят не в том направлении. В полемику с ним вступил эсер Дмитрий Ионин, который заявил: «Этим законом мы наказываем самых активных собственников , они опустят руки и мы их потеряем». Но коллеги его аргументы не оценили.

Напомним, на прошлой неделе законопроект уже был рассмотрен на профильном комитете. Речь в нем идет о том, чтобы заставить владельцев специальных счетов по капремонту вести финансовую отчетность. Напомним, создавать спецсчета могут только жители тех домов, где создано ТСЖ или ЖСК. При этом если жильцы нарушают платежную дисциплину и собирают меньше 50% взносов в месяц, то и деньги автоматом уходят в котел.

По словам автора поправок, депутата Валентина Лаппо, люди, которые создают спецсчета, должны нести ответственность за свое решение. «Если не справляются, пусть принимают другое решение», – сказал он. Министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов на комитете сравнил ситуацию с вождением. «Если у человека есть деньги, чтобы купить машину, но нет прав, это же не означает, что мы должны пустить его на дорогу», – отметил чиновник.

Во втором и третьем чтении законопроект будет рассмотрен сегодня же после обеденного перерыва.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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