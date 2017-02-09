Депутаты усложнили жизнь тем, кто не хочет отдавать деньги в общий котел фонда капремонта

Публикации за 09.02.17

Свердловские депутаты внесут поправки в областной закон о капремонте. Нововведения усложнят жизнь владельцам спецсчетов для накопления денег на проведение капремонта многоквартирного дома – то есть тем, кто отказался скидываться в т.н. общий котел. Их обяжут предоставлять финансовую отчетность.

Сегодня на комитете по ЖКХ свердловского заксо депутаты рассмотрели поправки в главный документ, регламентирующий проведение капремонтов в многоквартирных домах. Речь идет о том, чтобы заставить владельцев специальных счетов по капремонту вести финансовую отчетность. Напомним, создавать спецсчета могут только жители тех домов, где создано ТСЖ или ЖСК. При этом если жильцы нарушают платежную дисциплину и собирают меньше 50% взносов в месяц, то и деньги автоматом уходят в котел.

По словам автора поправок, депутата Валентина Лаппо, люди, которые создают спецсчета, должны нести ответственность за свое решение. «Если не справляются, пусть принимают другое решение», – сказал он.

Министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов сравнил ситуацию с вождением. «Если у человека есть деньги, чтобы купить машину, но нет прав, это же не означает, что мы должны пустить его на дорогу», – отметил чиновник.

За владельцев спецсчетов вступился только депутат Дмитрий Ионин, который предположил, что новые ужесточения закона по отношению к собственникам, уменьшат и без того небольшой процент людей, выбравших спецсчета. Однако коллеги его не поддержали.

Как пояснил г-н Смирнов, необходимо не только устранить противоречия в федеральном и региональном законодательстве, но и защитить деньги собственников от посягательств. «Было уже два уголовных дела, когда председатели ТСЖ пропали с деньгами собственников, собранными на капремонт. Были прецеденты, когда со спецсчета пытались снять деньги, чтобы оплатить текущий ремонт и даже замену кранов в квартирах. Поэтому контроль государства нужен – чтобы не опустить расхищения старшими по домам», – отметил министр.

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