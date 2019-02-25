Фонд капремонта пригрозил владельцам спецсчетов переводом денег в «общий котел»

Фонд капитального ремонта Свердловской области пригрозил домам, которые перешли на спецсчета, переводом их денег в т.н. общий котел. Это связано с задолженностью жителей многоквартирников, выбравших индивидуальную схему накопления средств на капитальный ремонт. В перечень попали семь домов в Екатеринбурге (Бардина, 29, Чапаева, 28, Савкова, 11 и 15, Карасьевская, 20 и 22, Бакинских Комиссаров, 173), один в Заречном (Ленинградская, 27) и один в Октябрьском (Северная, 5).

«Если в течение пяти месяцев данная задолженность не будет погашена, то по решению органов местного самоуправления эти дома будут переведены со спецсчета в «общий котел». Будьте внимательны и своевременно платите взносы», ‒ сказали в фонде.

Напомним, что, согласно действующему законодательству, если жильцы нарушают платежную дисциплину и собирают меньше 50% от суммы общих взносов в месяц, то их деньги со спецсчета переводятся на общий.

Екатеринбург, Елена Сычева

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