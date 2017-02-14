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Публикации за 14.02.17

Бывший финдиректор завода АМУР Валерий Хомяков выходит на свободу

Бывший финдиректор завода АМУР Валерий Хомяков выходит на свободу

Бывший финансовый директор завода АМУР Валерий Хомяков выходит на свободу. Об этом NDNews.ru сегодня сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Осенью прошлого года Новоуральский городской суд приговорил Хомякова по п. а,б ч.2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения, совершенного группой лиц в особо крупном размере») к 2 годам колонии-поселения. «Защитник осужденного, не согласный с приговором обжаловал, судебный акт в апелляционной инстанции. Сегодня Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, изменил приговор – освободил Хомякова от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Срок давности истек 31 декабря 2016 года. На свободу Валерий Хомяков выйдет в ближайшее время», – отметили в судебной инстанции.

Стоит добавить, что в конце прошлого года Новоуральский горсуд возобновил производство по уголовному делу генерального директора обанкротившегося ЗАО «Автомобили и моторы Урала» (АМУР) Юрия Афанасьева. Ему вменяется та же статья, что и Хомякову. Следствие считает, что преступления финансового и генерального директоров связаны с нецелевым расходованием около 500 млн рублей, поступивших от Министерства обороны РФ по двум госконтрактам.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 14.02.17

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