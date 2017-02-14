Бывший финдиректор завода АМУР Валерий Хомяков выходит на свободу

Публикации за 14.02.17

Бывший финансовый директор завода АМУР Валерий Хомяков выходит на свободу. Об этом NDNews.ru сегодня сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Осенью прошлого года Новоуральский городской суд приговорил Хомякова по п. а,б ч.2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения, совершенного группой лиц в особо крупном размере») к 2 годам колонии-поселения. «Защитник осужденного, не согласный с приговором обжаловал, судебный акт в апелляционной инстанции. Сегодня Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, изменил приговор – освободил Хомякова от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Срок давности истек 31 декабря 2016 года. На свободу Валерий Хомяков выйдет в ближайшее время», – отметили в судебной инстанции.

Стоит добавить, что в конце прошлого года Новоуральский горсуд возобновил производство по уголовному делу генерального директора обанкротившегося ЗАО «Автомобили и моторы Урала» (АМУР) Юрия Афанасьева. Ему вменяется та же статья, что и Хомякову. Следствие считает, что преступления финансового и генерального директоров связаны с нецелевым расходованием около 500 млн рублей, поступивших от Министерства обороны РФ по двум госконтрактам.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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