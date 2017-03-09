Суд прекратил производство по уголовному делу в отношении экс-директора завода АМУР

Публикации за 09.03.17

Новоуральский городской суд прекратил производство по уголовному делу бывшего генерального директора завода «Автомобили и моторы Урала» (АМУР) Юрия Афанасьева. Афанасьев, последовав примеру бывшего финдиректора Валерия Хомякова, подал ходатайство о прекращении производства в связи с истечением срока давности. Суд ходатайство удовлетворил.

Бывший директор завода АМУР Юрий Афанасьев обвинялся в причинении имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения, совершенного группой лиц. Осенью 2016 года Новоуральский городской суд по этой же статье – 165 УК РФ – приговорил к 2 годам колонии-поселения бывшего финансового директора предприятия Валерия Хомякова. Однако Хомякова выпустили, поскольку истек срок давности. Теперь производство по уголовному делу прекращено и в отношении Афанасьева.

Ранее следствие сообщало, что преступления финансового и генерального директоров связаны с нецелевым расходованием около 500 млн рублей, поступивших от Министерства обороны РФ по двум госконтрактам.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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