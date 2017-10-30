Суд назначил дату заседания по апелляции на оправдательный приговор бывшему владельцу АМУРа

Свердловский областной суд 3 ноября рассмотрит апелляционное представление прокуратуры и жалобу потерпевшей стороны на приговор основателю завода «Автомобили и моторы Урала» (АМУР) Павлу Чернавину, который обвинялся в мошенничестве, но был оправдан решением Ленинского райсуда Екатеринбурга.

«Начало заседания в 10:00», – уточнили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда.

Напомним, прокуратура просила приговорить бывшего бизнесмена к 7 годам лишения свободы. Однако 7 августа с подсудимого по результатам судебного следствия были сняты все обвинения. Чернавину вменяли 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество» и ч.1 ст.176 УК РФ «Незаконное получение кредита». По версии следствия, бизнесмен, являясь главой АМУРа, после введения на предприятии процедуры банкротства предоставил в Арбитражный суд простые векселя на сумму свыше 1,2 млрд рублей. В СКР сочли, что Чернавин выполнил их незаконную эмиссию. С помощью этих ценных бумаг предпринимателя неправомерно включили в реестр кредиторов предприятия с требованием выплаты указанной суммы. По второму эпизоду следствие настаивало на том, что при участии Чернавина завод незаконно получил кредиты на общую сумму свыше 12 млн долларов США.

В конце прошлого года Чернавина признали банкротом. На АМУРе между тем продолжается процедура конкурсного производства. В декабре 2016 года стало известно, что завод продал гараж и производственные здания за 8,7 млн рублей. Наблюдатели указывают, что имущество АМУРа распродается за бесценок.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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