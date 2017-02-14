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Екатеринбург

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Публикации за 14.02.17

Накануне выборов в избиркоме Екатеринбурга прошли кадровые перестановки

Накануне выборов в избиркоме Екатеринбурга прошли кадровые перестановки

Партия «Справедливая Россия» заменила своего представителя в избирательной комиссии Екатеринбурга. Юрист Анастасия Павлюченкова добровольно сложила с себя полномочия члена избиркома с правом решающего голоса. Вместо нее партия выдвинула кандидатуру 29-летней Станиславы Астратовой, которая в мае прошлого года стала участницей проекта «Справедливый призыв» по поиску кандидатов на парламентские выборы. Кадровые перестановки в избиркоме были утверждены на заседании екатеринбургской гордумы, передает корреспондент NDNews.ru.

Напомним, 19 марта в Екатеринбурге пройдут довыборы депутатов по Кировскому и Орджоникидзевскому округам. На места претендуют 11 кандидатов, а старт избирательной кампании уже ознаменовался скандалами с участием единороссов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 14.02.17

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