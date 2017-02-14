В ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург разбились пять человек (ФОТО)

Публикации за 14.02.17

Сегодня утром на трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись два автомобиля. В аварии пострадали пять человек, у всех – довольно тяжелые травмы.

О ДТП NDNews.ru сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области. Авария произошла в 09:35. Водитель «Шевроле Нива» пошел на обгон, не убедившись, что успеет завершить опасный маневр. На встречке он врезался в «Хендай Солярис».

В итоге пострадали пять человек. В первой машине водитель, мужчина 1968 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом грудной клетки, самый старший из его пассажиров, мужчина 1987 года рождения, госпитализирован с переломом грудной клетки, ЗЧМТ, СГМ, пассажиры 1994 года рождения и 1993 г.р. получили тупую травму живота. Водитель второй иномарки переломал ребра, госпитализирован с пневмотораксом и разрывом правого легкого.

Все пострадавшие в «Шевроле Нива» – жители Пермского края, ехали в сторону Екатеринбурга. Водитель, которому разорвало легкое, живет во Владимирской области. Всех доставили в больницы Ачитского и Красноуфимского районов. В ГАИ уточняют, что на месте аварии недостатков в содержании улично-дорожной сети не выявлено.

В настоящее время по факту данного ДТП проводится дознание.

Фото пресс-службы УГИБДД по Свердловской области

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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