Еще одно ДТП на трассе Екатеринбург – Пермь: легковушку раздавило колесами МАНа (ФОТО)

Публикации за 14.02.17

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства еще одного ДТП на трассе Екатеринбург – Пермь. Сегодня днем водитель легкового автомобиля, предположительно девушка, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машину буквально раздавил грузовик МАН. Выжила ли водитель, пока не ясно.

«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, предположительно девушка, при завершении маневра обгон, возвращаясь в свою полосу движения, не справилась с управлением и совершила выезд на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем МАН, движущимся со стороны Екатеринбурга в сторону Перми. В настоящее время на месте ДТП работают медики, спасатели и сотрудники полиции. Обстоятельства и условия ДТП устанавливаются», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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