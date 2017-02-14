Фэшн – из май профешн. Уральские дизайнеры показали, какой видят моду-2017 (ФОТО)

Публикации за 14.02.17

В Екатеринбурге прошел Уральский фестиваль индустрии красоты – Ural beauty fest. В выставочном центре собрались косметологи, визажисты, парикмахеры, стилисты, специалисты по маникюру и, конечно, модные дизайнеры – местные и столичные. Сегодня они устроили два показа своих коллекций. В чем будут ходить уральцы, которые хотят быть модными, в репортаже NDNews.ru.

Фестиваль проходил в течение двух дней, 13 и 14 февраля. Ключевым событием сегодняшнего дня стали два модных показа. Первый – в рамках премии Ural Fashion Awards для молодых местных дизайнеров. Второй – от члена жюри премии, петербургского дизайнера Леонида Алексеева.

Уральские дизайнеры из Екатеринбурга и Челябинска показывали, в основном, свадебные наряды и повседневную одежду, которая отличалась сдержанностью тонов, простым кроем и в некоторых случаях вообще больше походила на пижамы.

Петербуржец Леонид Алексеев, в свою очередь, показал коллекцию «Царское село», состоящую из платьев и пальто a la Russe.

Также на фестивале проходили соревнования и мастер-классы по парикмахерскому искусству, визажу и маникюру.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 14.02.17

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