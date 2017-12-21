Ельцин Центр все больше превращается в ТЦ – к сауне и ресторану прибавится салон красоты

Вслед за продуктовым магазином и сауной в Ельцин Центре открывается салон красоты. При том, что основной задачей ЕЦ по-прежнему называют «сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х». «Центр задумывался как общественно-политическая организация, способствующая построению правового государства, изучению и развитию института президентства в России», – говорится на официальном сайте ЕЦ.

Тем не менее, президентский центр все больше походит на типичный торговый комплекс. В нем уже появился продуктовый гипермаркет сети X5 Retail, затем там открылся магазин одежды уральских дизайнеров, потом – точка продаж «Связного», в ноябре этого года сообщалось о также о скором открытии фитнес-центра и сауны.

«Ельцин Центр изначально задумывался как многофункциональный культурно-просветительский и деловой комплекс. За полтора года работы центр стал популярной гуманитарной площадкой, где под одной крышей сосуществуют музей, арт-галерея, кинозал, архив, библиотека, образовательный центр. Однако чтобы этот комплекс развивался, необходимо привлекать дополнительные источники финансирования. Именно с этой целью центр был спроектирован также как деловой и торговый комплекс», – ранее поясняли «Новому Дню» в Ельцин Центре.

Добавим, что под салон красоты отведут сразу 600 квадратных метров на 4 этаже. Сообщается, что теперь в Ельцин Центре можно будет сделать маникюр и накрутить кудри, а также пройти медицинские косметологические процедуры.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.12.17

Полтонны санкционных яблок, груш и лука-порея раздавили бульдозером под Екатеринбургом. / Облсуд отменил приговор бизнесмену, которого обвинили в попытке хищения у банка «Кольцо Урала» 1,4 млрд рублей. / Свердловское минприроды занижало размер платежа за пользование недрами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»