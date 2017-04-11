Нужны деньги. В Ельцин Центре объяснили, зачем открывают продуктовый супермаркет

Публикации за 11.04.17

В екатеринбургском Ельцин Центре через десять дней откроется продуктовый супермаркет. Магазин сети X5 Retail Group расположится на первом этаже музейного комплекса. В настоящий момент в здании идет монтаж оборудования будущей торговой точки. В самом Ельцин Центре объяснили решение об открытии магазина необходимостью зарабатывать.

«Ельцин Центр изначально задумывался как многофункциональный культурно-просветительский и деловой комплекс. За полтора года работы центр стал популярной гуманитарной площадкой, где под одной крышей сосуществуют музей, арт-галерея, кинозал, архив, библиотека, образовательный центр. Однако чтобы этот комплекс развивался, необходимо привлекать дополнительные источники финансирования. Именно с этой целью центр был спроектирован также как деловой и торговый комплекс, – рассказала NDNews.ru пресс-секретарь Ельцин Центра Елена Волкова. – Эта часть концепции как раз находится сегодня в стадии реализации. Первые два этажа центра предполагали открытие, в том числе, торговой галереи. Не так давно открылись магазины парфюмерии, одежды современных российских дизайнеров, сотовой связи, продолжает работу полюбившиеся жителям города книжный магазин «Пиотровский». Открытие продуктового магазина вписывается в стратегию развития ЕЦ. Теперь гости центра смогут, возвращаясь домой после посещения наших программ, сделать необходимые покупки. Открывшийся магазин находится в изолированном помещении и не помешает гостям участвовать в наших мероприятиях».

Напомним, помимо собственно музейного комплекса в Ельцин Центре также есть книжный магазин, образовательные студии для детей и взрослых, коворкинг, ресторан «БарБорис» и кафе «1991», салон сотовой связи.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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