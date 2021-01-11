Филиал Ельцин-центра откроют до конца 2021 года в Москве

В этом году в Москве откроют филиал екатеринбургского Ельцин-центра, рассказал исполнительный директор фонда «Президентский центр Ельцина» Александр Дроздов. Формат площадки будет иной, нежели на Урале, подробности проекта пока не называются.

«В декабре 2021 года мы планируем открыть филиал Ельцин-центра в Москве. Это будет не то же самое, что в Екатеринбурге. Но это будет дом, в котором мы сможем принимать уральских гостей», – рассказал сегодня на пресс-конференции в ТАСС исполнительный директор фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» Александр Дроздов.

Что именно это будет за площадка, пока неизвестно, за счет каких средств она будет финансироваться – тоже.

Напомним, в Екатеринбурге Ельцин-центр работает с ноября 2015 года. Он задумывался как многофункциональный культурно-просветительский и деловой комплекс. Сейчас в центре под одной крышей сосуществуют музей, арт-галерея, кинозал, архив, библиотека, образовательный центр. Для привлечения финансов здесь же открыли и обширную торговую галерею, где размещены магазины одежды, ювелирных украшений, косметики и прочих товаров. Однако в СМИ неоднократно проходила информация, что Ельцин-центр по-прежнему не может выйти на самоокупаемость.

Сегодня Александр Дроздов сообщил, что из-за пандемии доходы центра, конечно, сократились: многие площадки не работали, мероприятия отменялись. Более того – на 2021 год финансирование Ельцин-центра из федерального бюджета сократили на 10%.

«В 2020 году мы получили 334 миллиона, в этом получим 320 миллионов рублей, – рассказал Дроздов. – Важно понимать, что эти средства расходуются на оплату труда сотрудников. Примерно треть штатного расписания покрывается федеральным бюджетом. Остальное – содержание всего этого комплекса. Это не просто стены, это технически сложное сооружение, которое до предела насыщено дорогостоящей техникой».

Мероприятия, которые проводятся в Ельцин-центре – фестивали, концерты, лекции, – финансируются за счет заработанных площадкой средств, уточнил Дроздов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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