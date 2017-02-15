«Уральский рабочий», Киностудия, Городок Чекистов и заводы – под приватизацию попадают десятки объектов в Свердловской области (СПИСОК)

Публикации за 15.02.17

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил постановлением прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы. В список попали десятки предприятий в Свердловской области, среди которых сельхозхозяйства, заводы, исследовательские институты. Также на продажу выставлено 75% акций Свердловской киностудии и помещения в Городке чекистов.

Постановление о приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы опубликован на сайте правительства. Документ касается 477 акционерных обществ, 297 ФГУПов, десяти ООО и более тысячи объектов иного имущества. При выполнении программы поступления в федеральный бюджет от приватизационных сделок составят 5,6 миллиарда рублей ежегодно без учета стоимости акций крупнейших компаний, которые фигурируют в плане.

В списке – десятки предприятий и объектов Свердловской области. В том числе, будут приватизированы многие нежилые помещения в Городке чекистов в Екатеринбурге. Имущество, помеченное как объекты культурного наследия, подлежит приватизации после передачи в казну Российской Федерации в установленном порядке, – говорится в документе. Речь идет в основном о подвальных и цокольных помещениях в разных корпусах дома №69 по проспекту Ленина.

Полностью выставлена на продажу типография «Уральский рабочий», что, впрочем, не стало сюрпризом: об этом неоднократно сообщалось ранее. Также частично будет приватизирована Свердловская киностудия: согласно постановлению, в частную собственность перейдет 75% минус одна акция. Ранее общественники просили Дмитрия Медведева не выставлять киностудию на приватизацию. По их мнению, в таком случае одна из старейших киностудий в стране будет продана за бесценок, а ценные кадры останутся без работы. Но теперь судьба киностудии решена.

Список объектов Свердловской области, которые приватизируют в 2017 – 2019 годах:

Учебно-опытное хозяйство «Уралец», пос. Студенческий;

Ирбитская семеноводческая станция, п. Пионерский;

Племенной птицеводческий завод «Свердловский», с. Кашино;

Издательско-полиграфическое предприятие «Уральский рабочий», г. Екатеринбург;

Акционерное общество «Прогресс», г. Екатеринбург;

Техносвязь, г. Екатеринбург (на продажу выставлено 24% акций)

Уральский институт металлов, г. Екатеринбург (25,5% акций);

Хладокомбинат «Норд», г. Екатеринбург (49% акций);

Свердловская топливная компания, г. Екатеринбург (100%);

Уральское предприятие по проектированию и строительству сооружений связи, г. Екатеринбург;

Уральский банк реконструкции и развития, г. Екатеринбург (на приватизацию предусмотрено 5000 акций);

Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу, г. Екатеринбург (414 акций);

Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт асбестовой промышленности, Свердловская область, г. Асбест;

Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт горного и обогатительного машиностроения, г. Екатеринбург;

Центральный научно- исследовательский и проектно- конструкторский институт профилактики пневмокониозов и техники безопасности, Свердловская обл., г. Березовский;

Уральская центральная лаборатория, г. Екатеринбург – 1 акция, % не установлен;

Свердловскагропромстандарт, г. Екатеринбург;

Институт «Уралгипроруда», г. Екатеринбург (34,11% акций);

Свердловская киностудия, Екатеринбург (75% минус 1 акция);

Уральская дирекция аттракционной техники, Свердловская область, г. Нижний Тагил 100%

Уральский электромеханический завод, г. Екатеринбург (Решение об условиях приватизации предприятия принимается после снятия в установленном порядке ограничений на приватизацию предприятия);

Научно-исследовательский институт машиностроения, Свердловская область, г. Нижняя Салда (Предприятие подлежит преобразованию в акционерное общество с последующей передачей 100 процентов акций Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в качестве имущественного взноса Российской Федерации);

Свердловская областная инспекция по качеству торфа, г. Екатеринбург.

Также в списке приватизации – несколько домов на улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге и земельные участки вокруг здания заводоуправления Уралмашзавода.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 15.02.17

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