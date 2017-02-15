Мерзлякова готова рассмотреть заявления о помиловании трех женщин вместо Чудновец

Публикации за 15.02.17

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова готова рассмотреть прошения о помиловании трех женщин, которых вместо себя попросила отпустить на свободу воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, осужденная за репост видео с издевательством над ребенком.

Как передает корреспондент NDNews.ru, вначале недели Чудновец выступила с открытым обращением к омбудсмену. Она сообщила, что хочет отказаться от помилования в пользу трех незаконно осужденных девушек из ее отряда в исправительной колонии №6 Нижнего Тагила.

«Все они осуждены на большие сроки, их разлучили с детьми, они молоды, хотят жить и любить! А мне не так уж много осталось, и если не найдется другого правового выхода, кроме помилования, я выйду на свободу 7 апреля разочарованной в нашем государстве», – отметила воспитательница.

Одна из девушек осуждена по 228 статье УК РФ. По словам Евгении Чудновец, у нее двое детей, она проживала с мужем – наркоманом. Сотрудники полиции арестовали мужчину за сбыт, а ее – за соучастие и дали 10 лет колонии. Причем детектор лжи подтвердил непричастность девушки, но эти данные не были приобщены к делу. Вторая сокамерница Чудновец осуждена по той же статье и отбывает наказание по вине своего любовника. В момент задержания мужчины девушка имела алиби – находилась в Сочи, есть свидетели, которые это подтверждают. Тем не менее, ее также отправили в колонию, не приобщив к делу показания полиграфа. Третья девушка, со слов Евгении Чудновец, сидит за начальницу, которая совершила мошенничество, руководя турфирмой. «Она также проходила детектор лжи, который не был приобщен к делу. Отсидела около 5 месяцев, и не теряет надежды на оправдание», – заявила Чудновец.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области отмечают, что все три девушки обращались ранее к Мерзляковой по вопросу помилования и получили разъяснения. Но к настоящему моменту никаких документов, в том числе ходатайств, от них не поступало. Тем не менее, омбудсмен готова рассмотреть прошения о помиловании упомянутых заключенных. Схема в данном случае следующая – сначала обращения изучает комиссия по помилования, направляет материалы на подпись губернатору, а глава региона, в свою очередь, отправляет пакет документов президенту РФ.

Добавим, что сегодня Курганский областной суд отказал в передаче кассационного представления прокуратуры и кассационной жалобы адвоката Чудновец в президиум суда. Надзорное ведомство пыталось оспорить вердикт, по которому воспитательнице всего на один месяц снизили срок. Прокуратура сочла, что суд дал неполную и необъективную оценку доводам защиты, и просила назначить Чудновец наказание, не связанное с лишением свободы. Адвокаты девушки требовали отменить обвинительный приговор. 15 февраля облсуд Кургана решил, что оснований для пересмотра судебного решения нет.

Евгения Чудновец по решению Катайского райсуда была осуждена на полгода колонии за репост видео с издевательствами над ребенком. Девушка хотела привлечь к этой проблеме внимание, но ее признали виновной в том, что она распространяла детское порно. На приговор была подана апелляция. Курганский облсуд смягчил наказание с 6 до 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Окончательный приговор, как и решение первой судебной инстанции, вызвали широкий общественный резонанс, в Кургане прошел масштабный митинг в поддержку Чудновец, петиция за освобождение девушки в интернете собрала более 100 тысяч подписей.

На прошлой неделе в Общественной палате России обсудили историю девушки. В ходе круглого стола были озвучены претензии к процедуре расследования дела, в которой правозащитники усмотрели массу нарушений, и позиции судебных органов. Так, глава комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Антон Цветков подчеркнул, что не видит необходимости изолирования от общества осужденной воспитательницы. По его мнению, в ее действиях отсутствует социальная опасность, и приговор к реальному сроку наказания вызывает удивление.

Этой же позиции придерживается уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 15.02.17

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