«Это унизительно, будем добиваться оправдания»: Евгения Чудновец отказалась от помилования

Публикации за 13.02.17

Воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, осужденная за репост видео с издевательством над ребенком, не намерена подавать документы на помилование. Об этом NDNews.ru рассказал ее гражданский муж Андрей Мясников, который навестил супругу в минувшие выходные в ИК №6 Нижнего Тагила, где в настоящее время отбывает наказание осужденная.

«В целом Женя держится молодцом, но в душе есть чувство несправедливости, и из-за этого временами находит грусть и печаль. Мы провели вместе четыре часа, встреча пролетела очень быстро. Что могу сказать по результатам общения. Женя категорически отказывается от варианта с помилованием. Потому что в этом случае все-таки признается вина, и мы теряем возможность реабилитации, – сообщил Мясников. – Получается, государство проявляет акт прощения, мол, «хорошо, мы отпускаем тебя». Это удобно властям. Но мы хотим добиться полного оправдания. Дойдем, если будет нужно, до Верховного суда РФ».

По словам собеседника агентства, вместо себя Чудновец просит омбудсмена помочь трем невинно осужденным девушкам, с которыми она находится в одном отряде ИК №6. Евгения рассказала, что две девушки сидят за своих мужей, которые торговали наркотиками, а третья – за начальницу, которая совершила мошенничество, руководя туристической фирмой. У всех троих полиграф показал невиновность, но суды назначили им реальные сроки наказания. «Поэтому Чудновец ратует за то, чтобы помилование было применено именно к ним. Для себя Женя такой вариант считает унизительным. Она говорит, что если не будет найдено иных правовых вариантов, то отсидит свой срок до конца – ей осталось два месяца», – отметил Андрей Мясников.

Стоит напомнить, что ранее прокуратура Курганской области в кассационном порядке оспорила решение суда, по которому Чудновец всего на месяц снизили срок. Прокуратура решила, что суд дал неполную и необъективную оценку доводам защиты, и внесла в президиум Курганского областного суда кассационное представление. Прокуратура просит назначить Чудновец наказание, не связанное с лишением свободы. Кроме того, свою кассацию подали адвокаты девушки, которые вовсе потребовали отменить обвинительный приговор. «Дата судебного заседания по нашей кассации пока не назначена», – сообщил сегодня NDNews.ru Мясников.

Евгения Чудновец по решению Катайского райсуда была осуждена на полгода колонии за репост видео с издевательствами над ребенком. Девушка хотела привлечь к этой проблеме внимание, но ее признали виновной в том, что она распространяла детское порно. На приговор была подана апелляция. Курганский облсуд смягчил наказание с 6 до 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Окончательный приговор, как и решение первой судебной инстанции, вызвали широкий общественный резонанс, в Кургане прошел масштабный митинг в поддержку Чудновец, петиция за освобождение девушки в интернете собрала более 100 тысяч подписей.

На прошлой неделе в Общественной палате России обсудили историю девушки. В ходе круглого стола были озвучены претензии к процедуре расследования дела, в которой правозащитники усмотрели массу нарушений, и позиции судебных органов. Так, глава комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Антон Цветков подчеркнул, что не видит необходимости изолирования от общества осужденной воспитательницы. По его мнению, в ее действиях отсутствует социальная опасность, и приговор к реальному сроку наказания вызывает удивление.

Этой же позиции придерживается уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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