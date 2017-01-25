Петицию за освобождение Евгении Чудновец подписали более 80 тысяч человек / Близкие осужденной готовят митинги

Публикации за 25.01.17

Петиция за оправдание и освобождение из колонии воспитательницы Евгении Чудновец, осужденной за репост видео с издевательством над ребенком, собрала уже более 80 тысяч подписей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, об этом в социальных сетях сообщил супруг девушки Андрей Мясников. По его словам, письмо размещено на сайте www.change.org. Планируется, что документ будет направлен уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Кроме того, 3 февраля в Кургане около ТРЦ «Пушкинский» запланирован митинг в поддержку Евгении Чудновец. Уведомление о проведении публичной акции уже подано в администрацию города. В качестве участников акции заявлено 15 человек – родственники и друзья осужденной, которые в очередной раз хотят привлечь внимание властей к вопиющей несправедливости в отношении Чудновец.

В настоящее время воспитательница находится в ИК №6 Нижнего Тагила. Ранее с девушкой по поручению уполномоченного по правам человека Свердловской области встретился помощник омбудсмена, курирующий вопросы соблюдения прав человека в местах лишения свободы Сергей Санников. Чудновец направила на имя Татьяны Мерзляковой заявление о несогласии с теми взысканиями, которые ей были вынесены в СИЗО Курганской области, вследствие чего девушку поместили в карцер. 10 суток ей дали за то, что она прикрыла ноги пледом, поскольку дуло из форточки, которую ей запретили закрывать. Еще пять дней ей назначили за критику назначенного наказания. Наличие взысканий не позволяет надеяться воспитательнице на условно-досрочное освобождение. Поэтому она намеревается при помощи омбудсмена и других лиц, защищающих права людей, добиться отмены наказания – только в этом случае есть шанс выйти скоро на свободу. В аппарате уполномоченного надеются, что взыскания будут сняты.

В то же время, Чудновец написала ходатайство на имя президента РФ о помиловании. В аппарате свердловского омбудсмена подготовят все документы, которые необходимо будет собрать для этого. Такой вариант освобождения девушки будут рассматривать в случае, если не будет УДО.

Евгения Чудновец по решению Катайского райсуда была осуждена на полгода колонии за репост видео с издевательствами над ребенком. Девушка хотела привлечь к этой проблеме внимание общественности, но ее признали виновной в том, что она распространяла детское порно. На приговор была подана апелляция. Курганский облсуд смягчил наказание с 6 до 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Окончательный приговор, как и решение первой судебной инстанции, вызвали широкий общественный резонанс.

На днях стало известно, что мать мальчика, которого снимали обнаженным в курганском лагере (именно за этот ролик осудили Чудновец) требует компенсацию морального вреда от сотрудников лагеря. Она подала гражданский иск на вожатого и воспитателя отряда, в котором был ее сын, требуя в общей сложности 500 тысяч рублей.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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