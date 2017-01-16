ФСИН и ОНК проводят проверку по факту помещения в карцер Евгении Чудновец

Публикации за 16.01.17

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ назначила служебную проверку о правомерности помещения в карцер воспитательницы детского сада из Екатеринбурга Евгении Чудновец, осужденной за репост видео с издевательством над ребенком.

Как передает корреспондент NDNews.ru, об этом нашему агентству сообщили в пресс-службе ФСИН. В ведомстве отмечают, что «в настоящее время к осужденной данное взыскание (карцер) не применяется». Чудновец в конце прошлой недели была направлена из СИЗО Шадринска (Курганская область) к месту дальнейшего отбывания наказания – по месту прописки на Средний Урал. «В соответствии со ст. 17 Уголовно-исполнительного кодекса РФ о ее прибытии в учреждение будет сообщено одному из родственников (по ее выбору)», – пояснили во ФСИН.

Сейчас воспитательница находится в СИЗО №5 города Екатеринбурга. Свою проверку по факту помещения в карцер девушки начали также члены ОНК Свердловской области. Они навестили Евгению в следственном изоляторе в уральской столице. С их слов, осужденная находится одна в камере, рассчитанной на четырех человек. «Условия содержания удовлетворительные, претензий на настоящий момент у нее к администрации изолятора нет. Об этом было сообщено ее матери. Ожидается, что в течение недели Евгению этапируют в ИК №6 Нижнего Тагила. Держим ситуацию на контроле», – говорят в ОНК.

Евгения Чудновец по решению Катайского райсуда была осуждена на полгода колонии за репост видео с издевательствами над ребенком. Девушка хотела привлечь к этой проблеме внимание общественности, но ее признали виновной в том, что она распространяла детское порно. На приговор была подана апелляция. Курганский облсуд смягчил наказание с 6 до 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Окончательный приговор, как и решение первой судебной инстанции, вызвали широкий общественный резонанс.

На прошлой неделе стало известно, что Чудновец поместили в карцер СИЗО №2 Шадринска. 10 суток ей дали за то, что она прикрыла ноги пледом, поскольку дуло из форточки, которую ей запретили закрывать. Еще пять дней ей назначили за критику назначенного наказания.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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