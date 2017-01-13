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Екатеринбург

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Публикации за 13.01.17

Евгению Чудновец из карцера отправили в свердловскую колонию

Евгению Чудновец из карцера отправили в свердловскую колонию

Молодая воспитательница детского сада из Екатеринбурга Евгения Чудновец, осужденная за репост видео с издевательством над ребенком, из СИЗО и карцера в Курганской области направлена отбывать наказание в одну из свердловских колоний.

Как передает корреспондент NDNews.ru, эту информацию подтвердили сегодня нашему агентству в Общественной наблюдательной комиссии Курганской области. Вопросы о местонахождении Чудновец появились накануне, когда ее муж Андрей Мясников написал в одной из социальных сетей о направлении супруги в карцер на 15 суток за плохое поведение. В пятницу в следственном изоляторе вовсе заявили об отсутствии осужденной.

«Сегодня снова приехал в Шадринское СИЗО-2, хотел отправить к Евгении адвоката. Со слов сотрудников СИЗО стало известно, что Женю вчера днем отправили из карцера на этап. Куда, в какую колонию, неизвестно. Получается, вынося наказание в виде карцера, начальник СИЗО знал об этапе, который должен состояться на следующий день. Ложь и презрение к нам, обычным людям, стали нормой правоохранительной системы. Едет она теперь к месту отбывания наказания с действующим взысканием за злостное нарушение режима. И по закону, как прибудет в колонию, сразу после карантина будет помещена в ШИЗО», – отметил Мясников. Между тем, в ОНК заверяют, что Чудновец должна находиться теперь в одной из ИК Свердловской области – об этом будет сообщено позже.

Евгения Чудновец по решению Катайского райсуда была осуждена на полгода колонии за репост видео с издевательствами над ребенком. Девушка хотела привлечь к этой проблеме внимание общественности, но ее признали виновной в том, что она распространяла детское порно. На приговор была подана апелляция. Курганский областной суд смягчил наказание с 6 до 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Окончательный приговор, как и решение первой судебной инстанции, вызвали широкий общественный резонанс.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 13.01.17

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