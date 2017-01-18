Евгения Чудновец после перевода в колонию Нижнего Тагила заболела тяжелой формой ОРВИ

Публикации за 18.01.17

Евгения Чудновец после перевода в ИК-6 подхватила вирусное заболевание в тяжелой форме.

Об этом NDnews.ru сообщила член ОНК по Свердловской области Ольга Вековшинина. Сегодня правозащитники посетили женскую колонию, где побеседовали с осужденной. По словам Вековшининой, в Нижний Тагил Чудновец поступила в минувшее воскресенье. Сейчас женщина находится в карантине ИК-6.

«Выглядит довольно плохо. Предположительно, она подхватила ОРВИ, ей прописали спрей в горло, но госпитализировать в медсанчасть не стали. Поставленный диагноз Чудновец не сообщили», – рассказала член ОНК по Свердловской области Ольга Вековшинина.

Сотрудники ОНК по Свердловской области сообщили, что жалоб на содержание и на сотрудников ГУ ФСИН по Свердловской области от Евгении Чудновец пока не поступало. Вместе с тем, отмечают правозащитники, осужденная за репост женщина идет на контакт с членами ОНК довольно неохотно. Добавим, что на следующей неделе посетить Чудновец еще планирует ряд членов ОНК.

Ранее с девушкой по поручению уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой встретился помощник омбудсмена, курирующий вопросы соблюдения прав человека в местах лишения свободы Сергей Санников. Чудновец направила на имя Татьяны Мерзляковой заявление о несогласии с теми взысканиями, которые ей были вынесены в СИЗО Курганской области, вследствие чего девушку поместили в карцер. Их наличие не позволяет надеяться воспитательнице на условно-досрочное освобождение. Поэтому она намеревается при помощи омбудсмена и других лиц, защищающих права людей, добиться отмены наказания – только в этом случае есть шанс выйти скоро на свободу. В аппарате уполномоченного надеются, что взыскания будут сняты. На прошлой неделе стало известно, что Чудновец поместили в карцер СИЗО №2 Шадринска. 10 суток ей дали за то, что она прикрыла ноги пледом, поскольку дуло из форточки, которую ей запретили закрывать. Еще пять дней ей назначили за критику назначенного наказания.

В то же время, как сообщил Санников, Чудновец написала ходатайство на имя президента РФ о помиловании. В аппарате свердловского омбудсмена подготовят все документы, которые необходимо будет собрать для этого. Такой вариант освобождения девушки будут рассматривать в случае, если не будет УДО.

Евгения Чудновец по решению Катайского райсуда была осуждена на полгода колонии за репост видео с издевательствами над ребенком. Девушка хотела привлечь к этой проблеме внимание общественности, но ее признали виновной в том, что она распространяла детское порно. На приговор была подана апелляция. Курганский облсуд смягчил наказание с 6 до 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Окончательный приговор, как и решение первой судебной инстанции, вызвали широкий общественный резонанс.

Екатеринбург. Другие новости 18.01.17

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