Решением вопроса об УДО Евгении Чудновец занялись Юрий Пономарев и Татьяна Мерзлякова / Президенту РФ написано прошение о помиловании

Публикации за 17.01.17

Воспитательницу из Екатеринбурга Евгению Чудновец, осужденную за репост видео с издевательством над ребенком, в исправительной колонии №6 Нижнего Тагила, куда ее доставили на днях из СИЗО Шадринска, навестили официальные лица. С девушкой по поручению уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой встретился помощник омбудсмена, курирующий вопросы соблюдения прав человека в местах лишения свободы.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в настоящее время Чудновец находится в карантине, до этого, следуя по этапу, она некоторое время пробыла в СИЗО №5 города Екатеринбурга. Члены ОНК, навестившие ее в следственном изоляторе, отмечали подавленное состояние осужденной. Однако, как говорят в аппарате свердловского омбудсмена, сейчас никаких жалоб от Евгении на содержание в колонии и состояние здоровья нет.

Чудновец направила на имя Татьяны Мерзляковой заявление о несогласии с теми взысканиями, которые ей были вынесены в СИЗО Курганской области, вследствие чего девушку поместили в карцер. Их наличие не позволяет надеяться воспитательнице на условно-досрочное освобождение. Поэтому она намеревается при помощи омбудсмена и других лиц, защищающих права людей, добиться отмены наказания – только в этом случае есть шанс выйти скоро на свободу. В аппарате уполномоченного надеются, что взыскания будут сняты.

«В ближайшее время будет проверена законность данных взысканий. Ситуация там спорная. Дело в том, что Чудновец болела, находясь в СИЗО Шадринска, лежала под одеялом и принимала лекарства. Поэтому девушка обратилась с обращением к Татьяне Мерзляковой с просьбой о помощи – чтобы разобрались в законности вынесенных в отношении нее решений о наказании», – сообщил NDNews.ru помощник омбудсмена Сергей Санников.

Мерзлякова уже обратилась по этому вопросу к заместителю генпрокурора РФ в УрФО Юрию Пономареву (Курганская область входит в сферу его полномочий). Также в эту тему посвящена уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая озабочена судьбой Чудновец. В случае благоприятного развития событий воспитательница может выйти по УДО до конца января.

В то же время, отметил Санников, Чудновец написала ходатайство на имя президента РФ о помиловании. В аппарате свердловского омбудсмена подготовят все документы, которые необходимо будет собрать для этого. Такой вариант освобождения девушки будут рассматривать в случае, если не будет УДО.

Евгения Чудновец по решению Катайского райсуда была осуждена на полгода колонии за репост видео с издевательствами над ребенком. Девушка хотела привлечь к этой проблеме внимание общественности, но ее признали виновной в том, что она распространяла детское порно. На приговор была подана апелляция. Курганский облсуд смягчил наказание с 6 до 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Окончательный приговор, как и решение первой судебной инстанции, вызвали широкий общественный резонанс.

На прошлой неделе стало известно, что Чудновец поместили в карцер СИЗО №2 Шадринска. 10 суток ей дали за то, что она прикрыла ноги пледом, поскольку дуло из форточки, которую ей запретили закрывать. Еще пять дней ей назначили за критику назначенного наказания. Данный факт вновь возмутил общественность. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ назначила служебную проверку о правомерности помещения воспитательницы в карцер. В свою очередь адвокаты Чудновец готовят кассационную жалобу на обвинительный приговор и решение апелляционного суда, намереваясь добиться полного оправдания женщины.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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