Срочно! Курганский облсуд отменил приговор Чудновец

Публикации за 06.03.17

Президиум Курганского областного суда пересмотрел резонансное уголовное дело воспитательницы из Екатеринбурга Евгении Чудновец, осужденной на пять месяцев колонии за репост видео с издевательством над ребенком в социальной сети.

Как передает корреспондент NDNews.ru, заседание проходило в закрытом режиме, журналистов пригласили только на оглашение вердикта. На стороне обвинения в рассмотрении жалобы выступал замгенпрокурора Курганской области Канибек Ураимов. Возглавляла заседание судья Ванда Литомская. В облсуде присутствовали многие СМИ, в том числе федеральные – «Россия 24» и «Первый канал», а также гражданский муж воспитательницы Андрей Мясников.

При этом, по словам адвоката Чудновец Алексея Бушмакова, в суде не работала видеоконференц-связь. Поэтому воспитательница, находящаяся в нижнетагильской колонии, не знала подробностей заседания. «Итог заседания такой: приговор отменить, Чудновец оправдать, из колонии освободить немедленно!» – сообщил NDNews.ru Бушмаков, уточнив, что теперь Чудновец имеет право на реабилитацию. Сегодняшнее решение суда было встречено ликованием.

Пересмотр дела стал следствием внесения в Верховный суд РФ кассации замгенпрокурора РФ Леонида Коржинека на приговор Чудновец. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что в ее действиях отсутствует состав преступления, а потому нужно отменить приговор и прекратить уголовное дело. Высшая судебная инстанция согласилась с позицией прокуратуры и возбудила кассационное производство, обязав Курганский облсуд пересмотреть дело.

Защита Чудновец одновременно подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Адвокаты заявили, что в ее деле были нарушены право на выражение мнения и право на справедливое судебное разбирательство.

Евгения Чудновец по решению Катайского райсуда была осуждена на полгода колонии за репост видео с издевательствами над ребенком. Девушка хотела привлечь к этой проблеме внимание, но ее признали виновной в том, что она распространяла детское порно. На приговор была подана апелляция. Курганский облсуд смягчил наказание с 6 до 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Окончательный приговор, как и решение первой судебной инстанции, вызвали широкий общественный резонанс, в Кургане прошел масштабный митинг в поддержку Чудновец, петиция за освобождение девушки в интернете собрала более 100 тысяч подписей.

В Общественной палате России обсудили историю девушки. В ходе круглого стола были озвучены претензии к процедуре расследования дела, в которой правозащитники усмотрели массу нарушений, и позиции судебных органов. Так, глава комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Антон Цветков подчеркнул, что не видит необходимости изолирования от общества осужденной воспитательницы. По его мнению, в ее действиях отсутствует социальная опасность, и приговор к реальному сроку наказания вызывает удивление. Этой же позиции придерживается уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

В Генпрокуратуре, между тем, отмечали, что Курганский суд снизил наказание Чудновец с шести месяцев до пяти, несмотря на ходатайство прокуратуры заменить приговор девушке. «В дальнейшем прокуратура области пыталась обжаловать и это решение, однако Курганский областной суд отказал в пересмотре дела Чудновец», – указывали ранее в ведомстве.

В настоящее время Чудновец содержится в ИК №6 Нижнего Тагила. Она отказалась подавать документы на помилование, предложив вместо себя трех женщин, которые находятся вместе с ней в одном отряде.

Курган, Екатеринбург, Игнат Бакин

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