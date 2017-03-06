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Екатеринбург

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Публикации за 06.03.17

Срочно! Курганский облсуд отменил приговор Чудновец

Срочно! Курганский облсуд отменил приговор Чудновец

Президиум Курганского областного суда пересмотрел резонансное уголовное дело воспитательницы из Екатеринбурга Евгении Чудновец, осужденной на пять месяцев колонии за репост видео с издевательством над ребенком в социальной сети.

Как передает корреспондент NDNews.ru, заседание проходило в закрытом режиме, журналистов пригласили только на оглашение вердикта. На стороне обвинения в рассмотрении жалобы выступал замгенпрокурора Курганской области Канибек Ураимов. Возглавляла заседание судья Ванда Литомская. В облсуде присутствовали многие СМИ, в том числе федеральные – «Россия 24» и «Первый канал», а также гражданский муж воспитательницы Андрей Мясников.

При этом, по словам адвоката Чудновец Алексея Бушмакова, в суде не работала видеоконференц-связь. Поэтому воспитательница, находящаяся в нижнетагильской колонии, не знала подробностей заседания. «Итог заседания такой: приговор отменить, Чудновец оправдать, из колонии освободить немедленно!» – сообщил NDNews.ru Бушмаков, уточнив, что теперь Чудновец имеет право на реабилитацию. Сегодняшнее решение суда было встречено ликованием.

Пересмотр дела стал следствием внесения в Верховный суд РФ кассации замгенпрокурора РФ Леонида Коржинека на приговор Чудновец. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что в ее действиях отсутствует состав преступления, а потому нужно отменить приговор и прекратить уголовное дело. Высшая судебная инстанция согласилась с позицией прокуратуры и возбудила кассационное производство, обязав Курганский облсуд пересмотреть дело.

Защита Чудновец одновременно подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Адвокаты заявили, что в ее деле были нарушены право на выражение мнения и право на справедливое судебное разбирательство.

Евгения Чудновец по решению Катайского райсуда была осуждена на полгода колонии за репост видео с издевательствами над ребенком. Девушка хотела привлечь к этой проблеме внимание, но ее признали виновной в том, что она распространяла детское порно. На приговор была подана апелляция. Курганский облсуд смягчил наказание с 6 до 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Окончательный приговор, как и решение первой судебной инстанции, вызвали широкий общественный резонанс, в Кургане прошел масштабный митинг в поддержку Чудновец, петиция за освобождение девушки в интернете собрала более 100 тысяч подписей.

В Общественной палате России обсудили историю девушки. В ходе круглого стола были озвучены претензии к процедуре расследования дела, в которой правозащитники усмотрели массу нарушений, и позиции судебных органов. Так, глава комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Антон Цветков подчеркнул, что не видит необходимости изолирования от общества осужденной воспитательницы. По его мнению, в ее действиях отсутствует социальная опасность, и приговор к реальному сроку наказания вызывает удивление. Этой же позиции придерживается уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

В Генпрокуратуре, между тем, отмечали, что Курганский суд снизил наказание Чудновец с шести месяцев до пяти, несмотря на ходатайство прокуратуры заменить приговор девушке. «В дальнейшем прокуратура области пыталась обжаловать и это решение, однако Курганский областной суд отказал в пересмотре дела Чудновец», – указывали ранее в ведомстве.

В настоящее время Чудновец содержится в ИК №6 Нижнего Тагила. Она отказалась подавать документы на помилование, предложив вместо себя трех женщин, которые находятся вместе с ней в одном отряде.

Курган, Екатеринбург, Игнат Бакин

Курган, Екатеринбург. Другие новости 06.03.17

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