«Регистрация брака и переезд в Москву» – гражданский супруг Евгении Чудновец рассказал о ближайших после освобождения планах (ФОТО)

Публикации за 06.03.17

В Нижний Тагил к КПП ИК №6 прибыл гражданский муж Евгении Чудновец Андрей Мясников. В течение сегодняшнего дня он преодолел огромное расстояние – сначала проделал более 200 км до Кургана, где суд вынес решение об освобождении осужденной за репост воспитательницы. А затем поехал в Нижний Тагил – еще 500 км. «Очень рад, что суд так решил, очень жду встречи, привез букет цветов», – сообщил Андрей собравшимся представителям СМИ.

Отвечая на вопросы журналистов о будущей личной жизни, Мясников сказал, что первостепенная задача оформить отношения. «Сегодня предложение я, конечно, делать не буду, не совсем удобный момент, но в ближайшее время придумаю, как это сделать красиво и мы вам отдельно об этом расскажем». Он также сообщил корреспонденту NDNews.ru, что они планируют переехать в Москву. «Ни в Катайске, ни Екатеринбурге мы не останемся, – сказал Андрей. – Вероятно, сменится и сфера деятельности – Жене предложили или войти или возглавить правозащитную организацию. А сейчас ей очень важно увидеться с маленьким сыном, которому все это время говорили что мама в больнице».

Как передает корреспондент NDNews.ru, только что Мясников созвонился с Чудновец и она рассказала, что новость об освобождении ей сообщили только в 16 часов. Перспективы выйти на свободу сегодня – туманны, так как после поступления в ИК решения, в бухгалтерии должны быть сделан расчет, и делается это до 18 часов. При этом до сих пор не приехала машина спецсвязи, которая должна привезти бумаги на освобождение Чудновец, хотя Андрей Мясников говорит что машина выехала из Кургана раньше, чем он.

Напомним, Президиум Курганского областного суда пересмотрел резонансное уголовное дело воспитательницы из Екатеринбурга Евгении Чудновец, осужденной на пять месяцев колонии за репост видео с издевательством над ребенком в социальной сети. Евгения Чудновец по решению Катайского райсуда была осуждена на полгода колонии за репост видео с издевательствами над ребенком. Девушка хотела привлечь к этой проблеме внимание, но ее признали виновной в том, что она распространяла детское порно. На приговор была подана апелляция. Курганский облсуд смягчил наказание с 6 до 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Окончательный приговор, как и решение первой судебной инстанции, вызвали широкий общественный резонанс, в Кургане прошел масштабный митинг в поддержку Чудновец, петиция за освобождение девушки в интернете собрала более 100 тысяч подписей. Решение по делу выносил Курганский суд, поскольку само видео касалось инцидента, произошедшего на территории Курганской области. Сама Чудновец прописана в Екатеринбурге, по просьбе свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, осужденную воспитательницу поместили в женскую колонию на территории Свредловской области и поближе к областному центру.

Нижний Тагил, Игнат Бакин

Нижний Тагил. Другие новости 06.03.17

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