Евгению Чудновец освободили (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 06.03.17

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Евгению Чудновец сотрудники ГУФСИН передали ее гражданскому супругу Андрею Мясникову. Вышедшая на свободу воспитательница пока не захотела общаться с прессой.

Как передает корреспондент NDNews, только что в районе жд вокзала Нижнего Тагила освобожденную из колонии по решению Курганского суда Евгению Чудновец передали ее близким. Выпускать женщину на свободу около колонии не стали – ее вывезли на автомобиле «Волга» и сообщили мужу, где он сможет ее забрать.

Несколько бригад журналистов, покружив по городу, разыскали место передачи. Евгения пока не хочет общаться с ужрналистами, этим отчасти и объясняется просьба ГУФСИН провести всю процедуру без СМИ. Сейчас Евгения и Андрей отправляются в Екатеринбург.

Напомним, Президиум Курганского областного суда пересмотрел резонансное уголовное дело воспитательницы из Екатеринбурга Евгении Чудновец, осужденной на пять месяцев колонии за репост видео с издевательством над ребенком в социальной сети. Евгения Чудновец по решению Катайского райсуда была осуждена на полгода колонии за репост видео с издевательствами над ребенком. Девушка хотела привлечь к этой проблеме внимание, но ее признали виновной в том, что она распространяла детское порно. На приговор была подана апелляция. Курганский облсуд смягчил наказание с 6 до 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Окончательный приговор, как и решение первой судебной инстанции, вызвали широкий общественный резонанс, в Кургане прошел масштабный митинг в поддержку Чудновец, петиция за освобождение девушки в интернете собрала более 100 тысяч подписей.

Нижний Тагил, Игнат Бакин

Нижний Тагил. Другие новости 06.03.17

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