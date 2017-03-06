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Екатеринбург

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Публикации за 06.03.17

Евгению Чудновец освободили (ФОТО, ВИДЕО)

Евгению Чудновец освободили (ФОТО, ВИДЕО)

Евгению Чудновец сотрудники ГУФСИН передали ее гражданскому супругу Андрею Мясникову. Вышедшая на свободу воспитательница пока не захотела общаться с прессой.

Как передает корреспондент NDNews, только что в районе жд вокзала Нижнего Тагила освобожденную из колонии по решению Курганского суда Евгению Чудновец передали ее близким. Выпускать женщину на свободу около колонии не стали – ее вывезли на автомобиле «Волга» и сообщили мужу, где он сможет ее забрать.

Новый День: Евгению Чудновец освободили (ФОТО)

Несколько бригад журналистов, покружив по городу, разыскали место передачи. Евгения пока не хочет общаться с ужрналистами, этим отчасти и объясняется просьба ГУФСИН провести всю процедуру без СМИ. Сейчас Евгения и Андрей отправляются в Екатеринбург.

Новый День: Евгению Чудновец освободили (ФОТО)
Новый День: Евгению Чудновец освободили (ФОТО)
Новый День: Евгению Чудновец освободили (ФОТО)

Напомним, Президиум Курганского областного суда , осужденной на пять месяцев колонии за репост видео с издевательством над ребенком в социальной сети. Евгения Чудновец по решению Катайского райсуда была осуждена на полгода колонии за репост видео с издевательствами над ребенком. Девушка хотела привлечь к этой проблеме внимание, но ее признали виновной в том, что она распространяла детское порно. На приговор была подана апелляция. Курганский облсуд смягчил наказание с 6 до 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Окончательный приговор, как и решение первой судебной инстанции, вызвали широкий общественный резонанс, в Кургане прошел масштабный митинг в поддержку Чудновец, петиция за освобождение девушки в интернете собрала более 100 тысяч подписей.

Нижний Тагил, Игнат Бакин

Нижний Тагил. Другие новости 06.03.17

Евгению Чудновец вывезли из ИК-6, возле которой ее освобождения ожидают близкие и журналисты (ФОТО). / Телевизор погубил 81-летнюю пенсионерку. / «Регистрация брака и переезд в Москву», – гражданский супруг Евгении Чудновец рассказал о ближайших после освобождения планах (ФОТО).

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