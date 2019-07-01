ЛДПР готовится выдвинуть Евгению Чудновец на довыборы в Госдуму

Высший совет ЛДПР завтра примет решение о выдвижении кандидата на довыборы в Госдуму по Серовскому округу. По некоторым данным, партия остановила свой выбор на сотруднице детсада Евгении Чудновец, известной по делу о репосте в соцсетях. Координатор свердловского отделения ЛДПР Антон Гусев подтвердил РИА «Новый День», что Чудновец действительно есть в списке претендентов.

Напомним, в 2016 году Евгения Чудновец была осуждена на полгода колонии за репост видео с издевательствами над маленьким ребенком. Ее признали виновной в распространении детского порно и приговорили сначала к шести, а потом к пяти месяцам лишения свободы. Дело вызвало широкий общественный резонанс.

Верховный суд РФ отменил обвинительный приговор после кассации замгенпрокурора РФ Леонида Коржинека. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что в действиях женщины отсутствует состав преступления, а потому нужно прекратить уголовное дело. После освобождения Чудновец объявила себя правозащитницей и пытается участвовать в каждой крупной избирательной кампании. Так, в 2017 году она заявила о выдвижении в губернаторы Свердловской области, но так и не донесла документы в избирком.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.07.19

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