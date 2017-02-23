Генпрокуратура попросила отменить приговор Евгении Чудновец

Публикации за 23.02.17

Заместитель генерального прокурора РФ Леонид Коржинек внес в Верховный Суд кассацию на приговор по уголовному делу в отношении воспитательницы из Екатеринбурга Евгения Чудновец, которая была осуждена на пять месяцев за репост видео с издевательством над ребенком. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что в действиях девушки отсутствует состав преступления. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«Поставлен вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Данное решение может принять Курганский областной суд, если Верховный Суд РФ согласится с предложением заместителя Генпрокурора России Леонида Коржинека и возбудит кассационное производство», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Евгения Чудновец по решению Катайского райсуда была осуждена на полгода колонии за репост видео с издевательствами над ребенком. Девушка хотела привлечь к этой проблеме внимание, но ее признали виновной в том, что она распространяла детское порно. На приговор была подана апелляция. Курганский облсуд смягчил наказание с 6 до 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Окончательный приговор, как и решение первой судебной инстанции, вызвали широкий общественный резонанс, в Кургане прошел масштабный митинг в поддержку Чудновец, петиция за освобождение девушки в интернете собрала более 100 тысяч подписей.

Ранее в Общественной палате России обсудили историю девушки. В ходе круглого стола были озвучены претензии к процедуре расследования дела, в которой правозащитники усмотрели массу нарушений, и позиции судебных органов. Так, глава комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Антон Цветков подчеркнул, что не видит необходимости изолирования от общества осужденной воспитательницы. По его мнению, в ее действиях отсутствует социальная опасность, и приговор к реальному сроку наказания вызывает удивление. Этой же позиции придерживается уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

В Генпрокуратуре сегодня отмечают, что Курганский суд снизил наказание Чудновец с шести месяцев до пяти, несмотря на ходатайство прокуратуры заменить приговор девушке. «В дальнейшем прокуратура области пыталась обжаловать и это решение, однако Курганский областной суд отказал в пересмотре дела Чудновец», – указывают в ведомстве.

В настоящее время Чудновец содержится в ИК №6 Нижнего Тагила. Она отказалась подавать документы на помилование, предложив вместо себя трех женщин, которые находятся вместе с ней в одном отряде.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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