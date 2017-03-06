В Кремле намекнули, что отмена приговора Чудновец прошла не без вмешательства Путина

Публикации за 06.03.17

Главная новость дня – отмена обвинительного приговора екатеринбургской воспитательнице Евгении Чудновец, которая была помещена в исправительную колонию за репост видео с издевательствами над ребенком. Не обошли тему стороной и в Кремле – пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение Курганского областного суда.

Как сообщает сегодня РБК, представитель главы государства отметил, что Кремль «традиционно не комментирует» решения судов, однако подчеркнул, что «в данном случае можно только приветствовать это решение». «Президент обещал не оставить это без внимания, что, собственно, и произошло», – приводит издание слова Дмитрия Пескова, который явно намекнул на участие главы государства в судьбе девушки.

Напомним, Евгения Чудновец в декабре прошлого года была осуждена на полгода лишения свободы за то, что разместила на своей странице в соцсети видео, где были запечатлены издевательства над ребенком. Этим девушка хотела привлечь внимание общественности к вопиющему факту насилия над несовершеннолетним, но в итоге оказалась крайней. Впоследствии суд смягчил приговор, снизив срок до 5 месяцев лишения свободы. Евгении также предлагали просить помилования, но она отказалась в пользу трех сокамерниц. В итоге после кассационной жалобы замгенпрокурора РФ Леонида Коржинека в Веховный суд России приговор Чудновец был отменен. Сегодня девушку полностью оправдали с правом на реабилитацию. В ближайшее время ее должны освободить из колонии. Хотя ее родственники опасаются повторения сценария с Ильдаром Дадиным, которому также был отменен приговор, но на свободу его отпустили лишь несколько дней спустя, когда документы из суда дошли до исправительного учреждения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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