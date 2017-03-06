«Женю могут продержать в колонии еще несколько дней» / Близкие Чудновец опасаются повторения истории Ильдара Дадина

Публикации за 06.03.17

Вопрос о фактическом освобождении из колонии Евгении Чудновец, уголовное дело в отношении которой сегодня было прекращено за отсутствием состава преступления, еще не решен. Не исключено, что воспитательница выйдет на свободу лишь через несколько дней – как это произошло с активистом Ильдаром Дадиным.

Как передает корреспондент NDNews.ru, о таком варианте развития событий рассказал гражданский муж Чудновец Андрей Мясников. «Я сейчас вне себя от счастья, меня переполняют эмоции. Мы так ждали этого момента, и вот президиум Курганского облсуда пересмотрел дело, Женя может рассчитывать на реабилитацию. Я выезжаю из Кургана, еду в Екатеринбург. Потом отправлюсь в Нижний Тагил, чтобы встретить Женю. Если надо будет, буду стоять под воротами колонии день и ночь, главное – забрать ее домой», – отметил в разговоре с NDNews.ru Мясников.

Вместе с тем, пока не известно, когда из Курганского областного суда поступят документы на Чудновец в ИК №6 Нижнего Тагила, где она сейчас содержится. «В суде нам сообщили, что это не быстрая процедура – документы физически должны дойти до ИК, на это может понадобиться до семи дней. Скорее всего, сегодня Женя не успеет выйти на свободу, ее могут продержать в колонии еще несколько дней», – отметил гражданский муж Чудновец, указав на пример активиста Ильдара Дадина, которого после оправдательного вердикта суда выпустили на свободу лишь через три дня.

Обвинительный приговор в отношении Дадина был отменен 22 февраля, тогда же его постановили освободить. Тем не менее, до 26 февраля активиста не отпускали – это было связано с задержкой доставки в колонию документов из суда. «И конкретики по нашему случаю нет. Поэтому приходится только ждать известий по документам и ехать ждать в Нижний Тагил. Надеюсь, что Женю все-таки отпустят максимум завтра, чтобы Международный женский день она отпраздновала в кругу близких и друзей», – заключил Мясников.

Напомним, сегодня Курганский областной суд отменил приговор Катайского районного суда, полностью оправдал Чудновец за отсутствием состава преступления и постановил освободить девушку немедленно. При этом воспитательница получила право на реабилитацию. Решение суда было встречено ликованием и продолжительными аплодисментами.

Пересмотр дела стал следствием внесения в Верховный суд РФ кассации замгенпрокурора РФ Леонида Коржинека на приговор Чудновец. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что в ее действиях отсутствует состав преступления, а потому нужно отменить приговор и прекратить уголовное дело. Высшая судебная инстанция согласилась с позицией прокуратуры и возбудила кассационное производство, обязав Курганский облсуд пересмотреть дело.

Защита Чудновец одновременно подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Адвокаты заявили, что в ее деле были нарушены право на выражение мнения и право на справедливое судебное разбирательство. При этом девушка отказалась подавать документы на помилование, предложив вместо себя трех женщин, которые находятся вместе с ней в одном отряде.

Евгения Чудновец по решению Катайского райсуда была осуждена на полгода колонии за репост видео с издевательствами над ребенком. Девушка хотела привлечь к этой проблеме внимание, но ее признали виновной в том, что она распространяла детское порно. На приговор была подана апелляция. Курганский облсуд смягчил наказание с 6 до 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Окончательный приговор, как и решение первой судебной инстанции, вызвали широкий общественный резонанс, в Кургане прошел масштабный митинг в поддержку Чудновец, петиция за освобождение девушки в интернете собрала более 100 тысяч подписей.

В Общественной палате России обсудили историю девушки. В ходе круглого стола были озвучены претензии к процедуре расследования дела, в которой правозащитники усмотрели массу нарушений, и позиции судебных органов. Так, глава комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Антон Цветков подчеркнул, что не видит необходимости изолирования от общества осужденной воспитательницы. По его мнению, в ее действиях отсутствует социальная опасность, и приговор к реальному сроку наказания вызывает удивление. Этой же позиции придерживается уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

В Генпрокуратуре, между тем, отмечали, что Курганский суд снизил наказание Чудновец с шести месяцев до пяти, несмотря на ходатайство прокуратуры заменить приговор девушке. «В дальнейшем прокуратура области пыталась обжаловать и это решение, однако Курганский областной суд отказал в пересмотре дела Чудновец», – указывали ранее в ведомстве.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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