Президиум Верховного суда отменил приговор Ильдару Дадину

Публикации за 22.02.17

Президиум Верховного суда России отменил приговор гражданскому активисту Ильдару Дадину – первому и пока единственному осужденному к реальному сроку за неоднократные нарушения правил проведения митингов.

«Уголовное дело в отношении Дадина прекратить, освободить его из-под стражи и признать право на реабилитацию»,– цитирует РИА Новости слова судьи.

Ранее сегодня заместитель генпрокурора Леонид Коржинек попросил Верховный суд об отмене приговора. Коржинек пояснил, что последнее решение суда о привлечении Дадина к административной ответственности на момент возбуждения уголовного дела не вступило в законную силу, поэтому дело заводить было нельзя. С такой же просьбой обращались и адвокаты Дадина.

Как сообщил адвокат Андрей Липцер радиостанции «Говорит Москва», Дадин будет требовать компенсации. Прокуратура попросила оставить за Дадиным право на реабилитацию, а это автоматически даёт ему право требовать выплаты, пояснил защитник активиста.

Конституционный суд ранее поручил пересмотреть приговор Дадину, однако сохранил в Уголовном кодексе спорную статью 212.1 (о нарушении правил проведения митингов), но признал, что в деле Ильдара Дадина она была применена формально, что привело к нарушению ее конституционно-правового смысла.

Cтатья 212.1 – «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» – была включена в УК РФ летом 2014 года. Ильдар Дадин – пока что единственный в России осужденный по этой статье. В декабре 2015 года его приговорили к трем годам колонии общего режима. В марте 2016 года Мосгорсуд смягчил приговор на полгода. Его отправили в колонию №7 в карельском Сегеже. В ноябре прошлого года разразился грандиозный скандал: Дадин сообщил о пытках, которым его подвергали в колонии. Было начато расследование с привлечением правозащитников, которое факты пыток не подтвердило. Однако Дадина было решено перевести в другую колонию. 8 января стало известно, что его отправили в исправительную колонию №5 в Алтайском крае.

10 февраля КС признал статью 212.1 УК РФ законной, однако в решении говорится, что законодатели «правомочны» переписать её. При этом председатель КС Валерий Зорьки, оглашая постановление суда, заявил, что «вынесенные в отношении Ильдара Дадина судебные акты подлежат пересмотру». В КС отметили, что реальные сроки за многочисленные нарушения на митингах можно давать только в исключительных случаях – «лишь при том условии, что нарушение повлекло утрату публичным мероприятием мирного характера, реальную угрозу гражданам, общественному порядку или безопасности».

«Если же нарушение установленного порядка ранее не менее трех раз в течение 180 суток имело формальный характер и не повлекло такое нарушение, то уголовное преследование не может рассматриваться как конституционно допустимое», – сказано в решении КС. То есть суд решил, что нельзя привлекать лицо к уголовной ответственности по статье 212.1 на основании решений судов об административной ответственности за нарушения на митингах, которые еще не вступили в законную силу, но именно это и было в деле Дадина.

КС посчитал, что при рассмотрении уголовного дела по статье 212.1 нельзя предопределять приговор, опираясь на административные постановления, даже если они вступили с силу. Уголовная ответственность может быть сопряжена лишь с умышленной формой вины – если установлено, что нарушение совершено по неосторожности, такой ответственности наступать не должно. Сам факт административного наказания еще не является доказательством вины. Если дело рассматривается в уголовном порядке, то суд должен проверять все обстоятельства совершения преступления. КС согласился, что уголовное наказание за участие в несанкционированных митингах не соответствует серьезности преступления.

Москва, Полина Николаева

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