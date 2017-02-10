Глава КС: уголовное дело Ильдара Дадина может быть пересмотрено

Уголовное дело активиста Ильдара Дадина, осужденного по статье 212.1 УК РФ за неоднократные нарушения на митингах, может быть пересмотрено. Об этом сегодня заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
«Вынесенные в отношении Ильдара Дадина судебные акты подлежат пересмотру, если для этого нет препятствий», – цитирует «Фонтанка» слова Зорькина.
Ранее сегодня КС признал статью 212.1 УК РФ законной, однако в решении говорится, что законодатели «правомочны» переписать её. Так, реальные сроки за многочисленные нарушения на митингах можно давать только в исключительных случаях – «лишь при том условии, что нарушение повлекло утрату публичным мероприятием мирного характера, реальную угрозу гражданам, общественному порядку или безопасности».
Статья 212.1 – «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» – была включена в УК РФ летом 2014 года. Ильдар Дадин – пока что единственный в России осужденный по этой статье. В декабре 2015 года его приговорили к трем годам колонии общего режима. В марте 2016 года Мосгорсуд смягчил приговор на полгода. Его отправили в колонию №7 в карельском Сегеже.
В ноябре прошлого года разразился грандиозный скандал: Дадин сообщил о пытках, которым его подвергали в колонии. Было начато расследование с привлечением правозащитников, которое факты пыток не подтвердило. Однако Дадина было решено перевести в другую колонию. 8 января стало известно, что его отправили в исправительную колонию №5 в Алтайском крае.
Санкт-Петербург, Полина Николаева
Санкт-Петербург. Другие новости 10.02.17
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