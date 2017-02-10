Конституционный суд признал законной уголовную ответственность за нарушения на митингах

Публикации за 10.02.17

Конституционный суд РФ признал законным применение уголовной ответственности за нарушение правил проведения митингов. Решение принято по итогам рассмотрения жалобы Ильдара Дадина – первого осужденного по статье 212.1 УК РФ за многократные нарушения правил проведения митингов.

Как сообщает «Интерфакс», согласно решению КС, уголовная ответственность за нарушение правил проведения митингов конституционна, если ее применяют для защиты прав граждан. Также КС признал законной уголовную ответственность за три нарушения правил проведения митингов в течение 180 дней.

Статья 212.1 – «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» – была включена в УК РФ летом 2014 года. Ильдар Дадин – пока что единственный в России осужденный по этой статье. В декабре 2015 года его приговорили к трем годам колонии общего режима. В марте 2016 года Мосгорсуд смягчил приговор на полгода.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 10.02.17

Конфликты на постсоветском пространстве «цементируют» единство бывших республик СССР. / Ректор университета профсоюзов: «Настоящие враги православия – его «друзья». «С какого перепугу ректоры влезли в скандал вокруг Исаакиевского собора?». / Без Октябрьской революции Киргизия бы стала «вторым» Афганистаном. Коммунисты республики о значении Октябрьской революции. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»