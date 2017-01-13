Бастрыкин велел карельскому СКР разобраться, что там было в колонии с Дадиным

Публикации за 13.01.17

Карельский СКР проведет проверку законности отказа в возбуждении уголовного дела по заявлению осужденного Ильдара Дадина о пытках в сегежской колонии. Поручение провести проверку дал руководитель СКР Александр Бастрыкин, говорится в письме зампредседателя ведомства Елены Леоненко. Документ опубликован на сайте Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России.​

В письме говорится: «Руководителю следственного управления по Республике Карелия поручено организовать в установленном порядке всестороннюю и объективную проверку соответствующего постановления». Установлено, пишет Леоненко, что по изложенным сведениям была проведена процессуальная проверка, по итогам которой в возбуждении уголовного дела было отказано за отсутствием в действиях сотрудников колонии состава преступления.

Однако руководителю СКР Карелии поручено «детально разобраться» в ситуации «с учетом приведенных доводов» и «принять предусмотренные законом меры по защите нарушенных прав». «Исполнение контролируется», – так завершается письмо.

Напомним, Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение порядка проведения митинга). Эта статья была включена в УК РФ летом 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения статьи 20.2 КоАП («Нарушение порядка проведения публичного мероприятия») в течение года. Басманный суд Москвы в декабре 2015 года признал Дадина виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста в 2014 году и приговорил к трем годам колонии, позднее срок наказания был снижен на полгода.

До конца августа 2016 года Дадин находился в СИЗО Москвы и Петербурга, в сентябре его перевели в ИК-7 в Карелии. В начале ноября Дадин передал через жену письмо об избиениях и пытках в колонии. В тексте говорилось об избиениях с участием начальника колонии, угрозах изнасилованием и убийством, подвешивании на наручниках и других примененных к нему пытках. В письме Дадин утверждал, что в колонии действует «целая мафия», в которой участвует вся администрация, в том числе начальник колонии и абсолютное большинство сотрудников исправительного учреждения, включая врачей.

Разразился грандиозный скандал. В УФСИН по Карелии подтвердили применение силы по отношению к Дадину 11 сентября. В ведомстве это объяснили его отказом «в грубой форме» выходить из камеры, «принимать положение для обыска», а также попытками «хватать сотрудников за форменную одежду». В результате к заключенному были применены физическая сила и спецсредства – наручники.

К делу подключились правозащитники, о нем был проинформирован президент РФ Владимир Путин. В колонию к Дадину приезжали правозащитники, включая уполномоченного по правам человека при президенте Татьяну Москалькову. Члены СПЧ, также побывавшие в колонии, пояснили, что Дадин и сотрудники колонии – «два разных мира, не понимающих друг друга».

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, характеризуя Дадина, заявил, что «это просто очень талантливый имитатор с великолепным артистизмом и потрясающим воображением». Также он сказал, что в истории с Дадиным ФСИН «ставит точку»: служебная проверка завершена, по ее результатам информация о пытках не подтвердилась. Однако Дадина перевели в другую колонию.

Во время расследования стало известно, что Дадин подрался с сокамерником – гражданином Узбекистана. Драка началась из-за кипятильника. Была начала доследственная проверка, дело решили не возбуждать.

Москва, Полина Николаева

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