Жену Дадина задержали после выхода из здания Конституционного суда / За переход дороги в неположенном месте

Публикации за 24.01.17

В Петербурге полицейские задержали жену осужденного активиста Ильдара Дадина – Анастасию Зотову – вскоре после того, как она вышла из здания Конституционного суда РФ, где сегодня рассматривалась жалоба Дадина на статью УК РФ, по которой он был осужден. Вместе с Зотовой полицейские задержали также журналистку Александру Агееву и активиста Сергея Айнбиндера.

В своем твиттере Зотова пишет: «Не успели выйти из Конституционного суда, как нас задержали». В полиции задержание объяснили переходом дороги в неположенном месте. Эту информацию сообщает FlashNord со ссылкой на ГУ МВД. «Зотова задержана за нарушение правил дорожного движения – она переходила дорогу в неположенном месте», – сказали в полиции.

Как рассказала сама Зотова в интервью «Интерфаксу», полицейские доставили ее и остальных в отдел, после чего отпустили без предъявления каких-либо обвинений. «Переписали наши данные, сказали, что пробили по базе, не находимся ли мы в розыске, вернули документы и отпустили», – пояснила она.

Напомним, что КС сегодня рассматривал жалобу Дадина на статью 212.1 УК РФ, предусматривающую наказание в виде лишения свободы за неоднократное нарушение порядка организации или проведения митингов или пикетов. Дадин – единственный осужденный по этой статье на данный момент.

В суде его интересы представляли адвокаты Ксения Костромина, Алексей Липцер и Сергей Голубок. Адвокаты настаивали на его личном участии в заседании, но глава КС Валерий Зорькин отказал в этапировании Дадина в суд. В жалобе Дадин пишет, что статья 212.1 УК РФ нарушает 11 статей Конституции России. КС должен вынести свое решение по жалобе активиста в течение месяца На заседании присутствовали представители Верховного суда, Минюста, МВД, Государственной думы, Совета Федерации, президента РФ.

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что Генпрокуратура РФ и эксперты Дальневосточного университета (ДВФУ), к которым КС обратился за отзывами по жалобе Дадина, поддержали его позицию. Так, заместитель генпрокурора Владимир Малиновский в ответе на запрос КС отметил, что неоднократность нарушения, о которой идет речь в спорной статье УК РФ, «не может рассматриваться как обстоятельство, повышающее степень опасности таких действий до уровня, характерного для преступлений». Эксперты ДВФУ отметили, что один и тот же вид правонарушения не может влечь одновременно и административную, и уголовную ответственность, и, следовательно, статья 212.1 УК РФ противоречит Конституции РФ.

Между тем сегодня в интервью «Интерфаксу» официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что статья 212.1 УК РФ не противоречит Конституции. Он пояснил: «При криминализации деяния, имеющего признаки административного правонарушения, совершенного неоднократно, следует исходить не из общественной опасности именно деяния, а из опасности конкретной личности». Именно такой подход «воспринят законодателем», добавил Куренной. «Такой подход не противоречит конституционным установлениям относительно того, что гарантированное Конституцией РФ право на проведение мирных публичных мероприятий не является абсолютным, оно может быть ограничено федеральным законом в конституционно значимых целях», – заключил он.

На заседании КС представитель Минюста Мария Мельникова признала, что статья 212.1 УК РФ в некоторых формулировках «требует совершенствования». «Примечание к статье допускает неопределённость толкования, – заявила она. – Использованные в нём формулировки «ранее», «в течение» не позволяют однозначно оценить, когда может наступить уголовная ответственность. Возникают вопросы и о том, будет ли гражданин (получивший уголовное наказание за неоднократное нарушение правил митингов – прим. ред.) в случае дальнейших нарушений привлекаться к административной или уголовной ответственности». При этом, отмечает «Фонтанка», Мельникова считает, что в целом статья 212.1 УК соответствует Конституции.

Как сообщает РБК, представитель правительства в КС Михаил Барщевский заявил, что приговор Дадину будет пересмотрен в Верховном суде. Жалоба поступила в коллегию суда. Юрист также считает, что нормы, предусматривающие уголовную ответственность за неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий, соответствуют основам Конституции, но нуждаются в доработке, и «вмешательство Конституционного суда необходимо», так как имеется неопределенность в толковании статьи. По словам Барщевского, ему самому не нравится эта статья, но это не означает ее неконституционность.

Статья 212.1 – «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» – была включена в УК РФ летом 2014 года. Ильдар Дадин – пока что единственный в России осужденный по этой статье. В декабре 2015 года его приговорили к трем годам колонии общего режима. В марте 2016 года Мосгорсуд смягчил приговор на полгода.

До конца августа 2016 года Дадин находился в СИЗО Москвы и Петербурга, в сентябре его перевели в ИК-7 в Карелии. В начале ноября Дадин передал через жену письмо об избиениях и пытках в колонии. В тексте говорилось об избиениях с участием начальника колонии, угрозах изнасилованием и убийством, подвешивании на наручниках и других примененных к нему пытках. В письме Дадин утверждал, что в колонии действует «целая мафия», в которой участвует вся администрация, в том числе начальник колонии и абсолютное большинство сотрудников исправительного учреждения, включая врачей.

Разразился грандиозный скандал. В УФСИН по Карелии подтвердили применение силы по отношению к Дадину 11 сентября. В ведомстве это объяснили его отказом «в грубой форме» выходить из камеры, «принимать положение для обыска», а также попытками «хватать сотрудников за форменную одежду». В результате к заключенному были применены физическая сила и спецсредства – наручники.

К делу подключились правозащитники, о нем был проинформирован президент РФ Владимир Путин. В колонию к Дадину приезжали правозащитники, включая уполномоченного по правам человека при президенте Татьяну Москалькову. Члены СПЧ, также побывавшие в колонии, пояснили, что Дадин и сотрудники колонии – «два разных мира, не понимающих друг друга».

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, характеризуя Дадина, заявил, что «это просто очень талантливый имитатор с великолепным артистизмом и потрясающим воображением». Также он сказал, что в истории с Дадиным ФСИН «ставит точку»: служебная проверка завершена, по ее результатам информация о пытках не подтвердилась. Однако Дадина перевели в другую колонию.

Во время расследования стало известно, что Дадин подрался с сокамерником – гражданином Узбекистана. Драка началась из-за кипятильника. Была начала доследственная проверка, дело решили не возбуждать.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 24.01.17

В Петербурге снимут памятную доску адмиралу Колчаку. / Башню Олафа Выборгского замка в феврале закроют на реставрацию. / Экс-глава ТСЖ в Петербурге заплатит 4 млн рублей за падение балкона на женщину с ребенком. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»