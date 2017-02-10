Жена Ильдара Дадина надеется на отмену его приговора / И сожалеет, что КС вообще не отменил статью УК РФ «о митингах»

Публикации за 10.02.17

Анастасия Зотова, супруга осужденного за нарушения на митингах активиста Ильдара Дадина, надеется, что дело ее мужа пересмотрят, а приговор – отменят. Так она прокомментировала сегодняшнее решение Конституционного суда по жалобе Дадина.

В интервью Газете.Ру Зотова заявила: КС считает, что Ильдара должны были отпустить, ведь на момент приговора его административные постановления не вступили в силу. «Плохо, что суд вообще не отменил статью 212.1, потому что другие люди могут попасть в ту же ситуацию, что и Ильдар, и за одиночные пикеты попасть на зону», – считает она.

Адвокат Владимир Жеребенков также считает, что наказание Дадину могут отменить. Он пояснил: «КС заявил, что норма, по которой был осужден Дадин, изначально не совсем корректна и ее будут пересматривать. Обстоятельства преступления не соответствуют уголовным нормам. Нельзя судить человека по закону, формулировку которого уже признали некорректной».

Ранее сегодня КС признал статью 212.1 УК РФ законной, однако в решении говорится, что законодатели «правомочны» переписать её. При этом председатель КС Валерий Зорьки, оглашая постановление суда, заявил, что «вынесенные в отношении Ильдара Дадина судебные акты подлежат пересмотру». В КС отметили, что реальные сроки за многочисленные нарушения на митингах можно давать только в исключительных случаях – «лишь при том условии, что нарушение повлекло утрату публичным мероприятием мирного характера, реальную угрозу гражданам, общественному порядку или безопасности».

«Если же нарушение установленного порядка ранее не менее трех раз в течение 180 суток имело формальный характер и не повлекло такое нарушение, то уголовное преследование не может рассматриваться как конституционно допустимое», – сказано в решении КС. То есть суд решил, что нельзя привлекать лицо к уголовной ответственности по статье 212.1 на основании решений судов об административной ответственности за нарушения на митингах, которые еще не вступили в законную силу, но именно это и было в деле Дадина.

КС посчитал, что при рассмотрении уголовного дела по статье 212.1 нельзя предопределять приговор, опираясь на административные постановления, даже если они вступили с силу. Уголовная ответственность может быть сопряжена лишь с умышленной формой вины – если установлено, что нарушение совершено по неосторожности, такой ответственности наступать не должно. Сам факт административного наказания еще не является доказательством вины. Если дело рассматривается в уголовном порядке, то суд должен проверять все обстоятельства совершения преступления. КС согласился, что уголовное наказание за участие в несанкционированных митингах не соответствует серьезности преступления.

Напомним, статья 212.1 – «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» – была включена в УК РФ летом 2014 года. Ильдар Дадин – пока что единственный в России осужденный по этой статье. В декабре 2015 года его приговорили к трем годам колонии общего режима. В марте 2016 года Мосгорсуд смягчил приговор на полгода. Его отправили в колонию №7 в карельском Сегеже.

В ноябре прошлого года разразился грандиозный скандал: Дадин сообщил о пытках, которым его подвергали в колонии. Было начато расследование с привлечением правозащитников, которое факты пыток не подтвердило. Однако Дадина было решено перевести в другую колонию. 8 января стало известно, что его отправили в исправительную колонию №5 в Алтайском крае.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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