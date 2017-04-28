Кабмин отказался одобрить отмену уголовного наказания за повторное нарушение закона о митингах / Белый дом не поддержал доводы депутатов

Публикации за 28.04.17

Правительство России дало отрицательный отзыв на законопроект об отмене уголовной ответственности за повторное нарушение закона о митингах, внесенный в Госдуму депутатами ЛДПР в начале февраля. Речь идет об исключении из Уголовного кодекса РФ ст. 212.1 (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга, демонстрации или пикетирования), по которой был осужден гражданский активист Ильдар Дадин.

В пояснительной записке к документу отмечалось, что разработчики ст. 212.1 в УК РФ преследовали лишь одну цель: установлением уголовной ответственности предупредить повторные нарушения законодательства при проведении публичных мероприятий. «Однако степень тяжести проступка и явная жесткость и несоразмерность наказания уровню тяжести проступка не принимались во внимание, – указали парламентарии. – В результате моральные и политические издержки принятия такого решения оказались недопустимо высоки для общества в целом и конкретных граждан в частности».

Однако правительство РФ не согласилось с доводами депутатов. В отзыве кабмина говорится, что разработчики законопроекта в пояснительной записке не привели статистические данные, которые бы подтверждали, что статью 212.1 необходимо отменить, передает «Би-би-си» со ссылкой на документ. Правительство также ссылается на решение Конституционного суда (КС), который ранее не признал эту статью противоречащей Конституции, заявив только о необходимости ее уточнения и доработки.

В марте отзыв на законопроект депутатов от ЛДПР вынес Верховный суд, заявив, что не имеет замечаний юридически-технического характера к законопроекту. Министерство юстиции в свою очередь сообщило о том, что начало разработку поправок к спорной статье, направленных смягчение наказание за нарушения на митингах.

Статья 212.1 была включена в Уголовный кодекс РФ летом 2014 года. Ответственность по ней наступает, если гражданин дважды и более раз за полгода нарушил ст. 20.2 КОАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». По этой статье предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ильдар Дадин стал единственным в России осужденным по этой статье. В декабре 2015 года его приговорили к трем годам колонии общего режима. В марте 2016 года Мосгорсуд смягчил приговор на полгода. Его отправили в колонию №7 в карельском Сегеже. В ноябре прошлого года разразился грандиозный скандал: Дадин сообщил о пытках, которым его подвергали в колонии. Было начато расследование с привлечением правозащитников, которое факты пыток не подтвердило. Однако Дадина было решено перевести в другую колонию. 8 января стало известно, что его отправили в исправительную колонию №5 в Алтайском крае.

10 февраля КС, рассмотрев жалобу Дадина, признал статью 212.1 УК РФ соответствующей Основному закону страны, но указал, что ответственность должна наступать за деяния, которые действительно создавали угрозу общественному порядку, а не за формальное нарушение законодательства о митингах. Также КС подчеркнул, что обязательным условием для возбуждения дела по этой статье является наличие вступивших в силу постановлений о привлечении человека к административной ответственности за нарушения при проведении публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП). В деле Дадина на момент начала уголовного преследования в силу еще не вступили все решения по административным делам. При этом в постановлении КС говорилось, что законодатели «правомочны» переписать спорную статью. Верховный суд РФ 22 февраля отменил приговор, сославшись на нарушение сроков привлечения к ответственности.. 26 февраля Дадин покинул колонию.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла о необходимости отмены статьи УК о нарушениях правил проведения митингов. При этом она положительно оценила решение Конституционного суда по жалобе Дадина. По ее словам, КС дал для правоприменителя полное разъяснение, когда может наступать уголовная ответственность.

Москва, Светлана Петрова

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