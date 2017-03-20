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Общество

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Публикации за 20.03.17

В России собрались смягчить наказание за нарушения на митингах / Минюст готовит поправки в «статью Дадина»
фото svoboda.org

В России собрались смягчить наказание за нарушения на митингах Минюст готовит поправки в «статью Дадина»

Министерство юстиции России начало работу над поправками к статье Уголовного кодекса РФ о нарушениях на митингах, по которой осудили гражданского активиста Ильдара Дадина. Об этом сообщил заглавы ведомства Дмитрий Аристов. Речь идет о статье 212.1, предусматривающей наказание за неоднократные нарушения на митингах, сообщает газета «Известия».

По словам Аристова, кабмин поручил Минюсту проработать вопрос возможной корректировки данной статьи. Ведомству предстоит изучить соответствующее постановление Конституционного суда (КС) РФ. Предложения будут подготовлены «в установленные сроки», отметил чиновник. По его мнению, на их разработку уйдет около трех месяцев. Результатом этой работы должно стать «решение о необходимости изменения уголовной нормы, а также о том, какими могут быть возможные поправки», отметил Аристов.

Напомним, в середине февраля КС, рассмотрев жалобу Дадина, признал статью 212.1 УК РФ соответствующей Основному закону страны, но указал, что ответственность должна наступать за деяния, которые действительно создавали угрозу общественному порядку, а не за формальное нарушение законодательства о митингах. Также КС подчеркнул, что обязательным условием для возбуждения дела по этой статье является наличие вступивших в силу постановлений о привлечении человека к административной ответственности за нарушения при проведении публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП). В деле Дадина на момент начала уголовного преследования в силу еще не вступили все решения по административным делам, поэтому Верховный суд РФ отменил приговор, сославшись на нарушение сроков привлечения к ответственности. При этом в постановлении КС нет прямого указания на необходимость корректировки спорной нормы, отмечает издание. Суд лишь указал, что законодатель вправе внести изменения в спорную статью.

Отметим, Дадин является первым в России осужденным по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. 26 февраля активист покинул колонию. Изначально он должен был находиться в местах лишения свободы три года, затем суд смягчил наказание до двух с половиной лет. 22 февраля Верховный суд принял постановление отменить приговор и освободить Дадина из колонии.

Москва, Светлана Петрова

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