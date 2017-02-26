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Общество

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Публикации за 26.02.17

Ильдар Дадин вышел на свободу из алтайской колонии
фото svoboda.org

Ильдар Дадин вышел на свободу из алтайской колонии

Гражданский активист Ильдар Дадин, ставший первым и пока единственным осужденным к реальному сроку за неоднократные нарушения правил проведения митингов, сегодня освобожден из колонии в Алтайском крае.

У ИК №5 в Рубцовске его встретили жена, сестра, активисты местной ячейки партии «Яблоко» и журналисты. Ранее сегодня стало известно, что документы Верховного суда РФ об отмене приговора Дадину поступили в исправительное учреждение и активиста отпустят на свободу.

Напомним, 22 февраля Президиум Верховного суда России отменил обвинительный приговор Ильдару Дадину, первому осужденному в РФпо статье о неоднократных нарушениях на митингах. Дадин был приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Этот срок истекает в июле.

Рубцовск, Светлана Петрова

Рубцовск. Другие новости 26.02.17

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